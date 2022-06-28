等紅燈好熱 桃園夏季限定235處路口下月起縮短紅燈秒數

近期天氣炎熱，機車族常得在烈日下停紅燈揮汗如雨，桃園市交通局今年決定延續夏季限定政策，7月1日起至8月底將實施短周期號誌與限定時制計畫，規畫在235處路口，縮短紅燈秒數造福機車族，警方也提醒用路人勿因乘涼而違規。

桃園2016年首創實施號誌「夏季限定時制計畫」，經審慎評估，交通局今年規畫離峰時段在235處路口縮短紅燈停等秒數，這些路段包括台1線（龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區、楊梅區共160處路口）、台1甲線（龜山區、桃園區共44處路口）、台31線（中壢區高鐵南路三段至五段共8處路口）及市道112線（中壢區中正路三段、觀音區中山路共24處路口）。

上述路口紅燈停等秒數經常超過120秒，交通局表示，縮短號誌秒數是一門學問，並非大筆一揮減少紅燈秒數就好，還須考量幹支道車流量比例、路段連鎖續行等因素，若調整不當，反而會使車輛停等次數增加，不僅影響車流續進，總停等時間反而更長，適得其反。

交通局長劉慶豐表示，今年依然希望藉由微調路口紅燈秒數，減少機車騎士停等紅燈之不耐，但也請用路人依號誌燈號指示行駛，切勿因怕曬太陽，而搶快或偏離停等區，增加車禍事故發生率。