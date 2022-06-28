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批沈慧虹言論未查證 民眾黨竹市議員要求道歉否則提告
新竹市副市長沈慧虹與民眾黨之間的舌戰持續延燒，民眾黨新竹市議員李國璋發表聲明指出，沈慧虹27日接受媒體訪問時回答「李國璋又要求辭職才是對市民負責，會不會覺得自相矛盾？」但他絕無此言，沈卻連事實都不願意查證就汙衊他與民眾黨不團結合作，要求沈慧虹三天內公開道歉，否則將提告。
李國璋指出，他對於沈慧虹公開評論的時間點為6月23日記者會發言共兩段，以及後續兩次臉書貼文，內容皆未提及要求沈慧虹辭職才是對市民負責等言論。沈慧虹卻於27日接受媒體訪問時回答「李國璋又要求辭職才是對市民負責，會不會覺得自相矛盾？」但他絕無此言。
李國璋批評，沈慧虹不僅邏輯不通、言行不一，連事實都不願意查證清楚，就汙衊他與民眾黨沒有顯現出團結合作等內容，他著實感到遺憾，面對一個執政黨如此荒腔走板的言論也感到不屑。
李國璋並要求，沈慧虹盡速做好查證工作，並於三日內公開道歉，否則為了捍衛民眾黨與個人的名譽，以及期盼台灣能夠有真正優質的選舉文化，勿有抹黑、似是而非的口水戰不斷發生，將予以提告。
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