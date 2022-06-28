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苗栗協助目睹家暴兒少 向日葵小屋故事行動車開向偏鄉

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府結合勵馨基金會辦理向日葵小屋行動故事車體驗營活動，今年鎖定偏鄉幼托園所宣導。圖／勵馨基金會提供
苗栗縣政府結合勵馨基金會辦理向日葵小屋行動故事車體驗營活動，今年鎖定偏鄉幼托園所宣導。圖／勵馨基金會提供

家庭暴力防治法將目睹兒童及少年入法提供協助，但家長拒絕成了最大困難，苗栗縣政府結合勵馨基金會辦理向日葵小屋行動故事車體驗營活動，今年鎖定偏鄉幼托園所宣導，報名洽詢專線037-260035。

縣政府統計去年家庭暴力通報案件2812件，其中以親密關係1595案最多，占5成以上，約有900名兒少雖未遭受暴力攻擊，卻直接、間接及事後聽聞的方式，知悉大人之間發生衝突，而造成傷害。

勵馨基金會苗栗分事務所指出，目者兒少有時候並不容易親近，甚至有許多看似不適應的行為出現，長期生活在感覺受威脅的環境之中，可能對身心狀態產生影響，例如因為經常需要留意家中的氣氛變化，變得非常敏感，注意力難以集中，很擔心隨時會發生的爭吵，變得不易安撫或習慣討好大人。

家暴法雖已明確納入目睹兒少身心治療、諮商、社會及心理評估，但在社工關懷家暴事件的過程中發現，家長拒絶目睹家庭暴力兒少被協助是最大的困難，一些家長認為孩子還小，不懂，或認為孩子沒受到影響。

向日葵小屋體驗營活動，過去較集中座落資源較為充裕的市區，相對偏鄉區域接觸較少，今年主動向外出擊，走入偏鄉幼托園所，透過遊戲活動、繪本導讀及小道具方式，過程中讓幼童學習辨識情緒、增加暴力認知，及求助資源管道，參與活動幼童還可獲得小禮物，歡迎偏鄉幼托園所報名參加。

偏鄉 家庭暴力 家暴

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