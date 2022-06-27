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桃園青年暑假體驗今起網路報名 7主題62場課免費學技能

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
市府青年局暑假體驗課程今起網路報名，7大主題62場次課程免費學生報名。記者曾增勳／攝影
市府青年局暑假體驗課程今起網路報名，7大主題62場次課程免費學生報名。記者曾增勳／攝影

7月1日暑假來臨，桃園市政府青年事務局開辦「FUN玩酷暑」青年暑假體驗課程，該局今天表示，5大基地開設7大系列主題、62場次課程，今天起開放網路報名，歡迎桃園12至24歲在學青年可憑學生證免費報名參加，暑假提升自我學習。

市府青年局表示，今年在桃園設計庫、新明青創基地、青創指揮部、安東基地及青年體驗學習園區5大基地，推出多元才藝、AI及智慧機器人、創客體驗、虛擬/擴增實境體驗、探索體驗營、生活應用、青年志工線上服務等7大系列主題課程，共有62場次免費課程，課程豐富、有趣，學生可趁暑假學習更多新技能。

其中多元才藝主題，各式手作課程及金工設計、陶藝創作、羊毛氈製作等，運用桃園設計庫多功能互動教室，學習創作及探索自我興趣；AI及智慧機器人、創客等主題課程，運用不同青創基地空間，開設3D建模設計、電子積木及元宇宙電玩遊戲、AR等課程，培養青年動腦、動手思維。

生活應用課程培養實用技能，青年線上志工服務則號召熱血青年一同線上服務，探索體驗營課程前往桃園青年體驗學習園區體驗探索，課程全部免費，各場次名額有限，額滿為止，有意報名學生可上市府青年局官網查詢。

市府青年局暑假體驗課程今起網路報名，7大主題62場次課程免費學生報名。記者曾增勳／攝影
市府青年局暑假體驗課程今起網路報名，7大主題62場次課程免費學生報名。記者曾增勳／攝影

青年 桃園

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