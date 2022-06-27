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蒐集癖男子透天厝養超過40隻臭狗 強制收容犬隻鄰居紛叫好

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
今天下午縣府與動保團體會同警方前往徐家強制沒入犬隻收容。記者吳傑沐／攝影
今天下午縣府與動保團體會同警方前往徐家強制沒入犬隻收容。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣頭份市有蒐集癖徐姓男子，透天3層樓堆滿雜物，這兩年養的狗未結紮，繁衍超過40隻，屋內環境髒亂不堪，通風不良，毛小孩病況淒慘，今天下午動保團體會同警方前往強制將屋內犬隻沒入收容，鄰居圍觀紛紛叫好。

據了解，10年前徐男自軍中翻譯官退休回來居住後，因蒐集癖每天騎機車到市場收集雜物回家堆置，10年來未整理過房子，東西實在是太滿了，僅剩1條通道可勉強蹲姿行走。

徐男兒子感嘆，實在是勸不動父親，只能每隔一段時間回家在門外呼喊探視，他連自家大門也不敢進去。

上周二，新竹動保團體獲報屋內有很多狗因照顧不良都生病，會同苗栗縣政府動物保護防治所人員，在徐男勉為其難同意下，先將5隻有明顯骨折、生病的狗狗帶回收容醫治。

今天下午2點左右，縣府會同動保團體前往強制收容，卻吃閉門羹，現場鐵門深鎖，也聯繫不到徐男；隨後通知當地民族里里長李振翼，協助連絡上徐男兒子到場再請鎖匠破壞門鎖。

鐵門一開，臭氣沖天，10多位動保團體及工作人員紛紛走避，歇停一會才進屋逐一將狗狗帶出來。

新竹縣流浪動物真愛協會副理事長黃宣富表示，鑽進去屋裡初步勘查發現樓下1樓5隻狗狗，2樓大約有40隻，因為屋內空氣實在很糟糕，穿上防護衣更加悶熱，工作人員紛紛大感吃不消。

縣動保所長張俊義則表示，會將這些犬隻先行收容，醫療、結紮、施打疫苗再出養，因數量實在太多，短期內收容所運作恐很難有良性迴圈。

圍觀鄰居說，真的很臭，徐男根本不理會人，開罰也無法遏止他，抓走狗隻只是讓空氣變好一點，屋內塞滿的塑膠、保麗龍等易燃雜物，萬一火警更是不堪設想。

縣動保所長張俊義（左）也向里長說明，後續會將這些犬隻先行收容，暫不開罰。記者吳傑沐／攝影
縣動保所長張俊義（左）也向里長說明，後續會將這些犬隻先行收容，暫不開罰。記者吳傑沐／攝影
因雜物實在是太滿了，打開鐵捲門映入眼簾的，屋內只剩1條狹窄通道可蹲姿行走。記者吳傑沐／攝影
因雜物實在是太滿了，打開鐵捲門映入眼簾的，屋內只剩1條狹窄通道可蹲姿行走。記者吳傑沐／攝影
今天下午縣府與動保團體會同警方前往徐家強制沒入犬隻收容。記者吳傑沐／攝影
今天下午縣府與動保團體會同警方前往徐家強制沒入犬隻收容。記者吳傑沐／攝影
今天下午縣府與動保團體會同警方前往徐家要強制沒入犬隻收容，但一開始卻吃閉門羹。記者吳傑沐／攝影
今天下午縣府與動保團體會同警方前往徐家要強制沒入犬隻收容，但一開始卻吃閉門羹。記者吳傑沐／攝影
現場圍觀鄰居見狀紛紛叫好，希望徐男能不要再養狗了。記者吳傑沐／攝影
現場圍觀鄰居見狀紛紛叫好，希望徐男能不要再養狗了。記者吳傑沐／攝影

動保團體 狗狗 新竹 苗栗縣

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