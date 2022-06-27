快訊

被刪除的「未來五年」：北京動態清零的絕望鐵律？

台電吃不消「電價恐漲5％以上」？經濟部晚間公布最新電價方案

下班時間下大雨！北中南六縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

竹縣YouBike2.0啟用 前半小時免費優惠至7月31日

中央社／ 新竹縣27日電

新竹縣政府引入YouBike2.0今天啟用，新竹縣長楊文科指出，即日起至7月31日止，使用前半小時免費；從8月起至年底，前半小時只要新台幣5元，鼓勵民眾多使用共享運具。

新竹縣政府今天在東興國中舉行YouBike2.0啟用記者會，楊文科致詞表示，今天啟用竹北YouBike2.0共35處站點、270輛車，站點涵蓋學校、大眾運輸節點、政府機關，方便民眾使用。

楊文科指出，預計在8月底前，竹北將再完成15處站點、130輛車，屆時將共提供50處站點、400輛車服務，縣府也持續與竹北市公所協調共同推動擴充計畫，竹北預計將能達到100處站點規模。

楊文科表示，在民國112年將在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共新建置50處站點，以改善民眾生活品質及提升交通便利性。

新竹縣政府提供新聞資料指出，為鼓勵民眾多加使用共享運具，推動騎乘補助方案，即日起至7月31日止，騎乘前半小時由縣府補貼10元，等於前半小時免費。

從8月1日起至年底，騎乘前半小時由縣府補貼5元，等於只要5元，盼提升民眾使用意願。

YouBike2.0系統，為輕樁無電設站型態，相較舊系統YouBike1.0，可快速布站。

YouBike 新竹 楊文科

延伸閱讀

新竹縣市YouBike2.0上路不同步 跨縣市借還有空窗期

竹北Youbike今上路 前半小時免費騎至7月底

相關新聞

丹參高經濟價值 苗栗縣推廣地方特色作物

丹參高經濟價值，苗栗縣政府學習型城市計畫引進試種，今年在西湖、苑裡。後龍、造橋等地種植1.47公頃，結合休閒農業區，認識...

苗栗苑裡「愛情果園」今起休館整修 彩繪稻田觀景台也封閉

苗栗縣苑裡鎮農會推出的稻田彩繪景點，因「愛情果園」蔬果門市今天起休館整修，觀景台也連帶封閉，預計9月初舉行揭牌開幕，二期...

竹北Youbike今上路 前半小時免費騎至7月底

新竹縣公共自行車系統Youbike今天正式啟用上路，竹北市居民等了6年，終於盼到與新竹市同樣的公共運輸體驗，縣府上午在東...

苗栗客家圓樓營運轉型「台灣客家八音戲曲推廣中心」

苗栗縣政府為推動民間參與公共建設政策，依促參法辦理客家圓樓營運轉移，今天上午與宇翔威文化公司正式簽約，轉型為「台灣客家八...

大雨後苗28再現「打地鼠路」 用路人光火

苗栗縣西湖鄉境內的苗28線在金獅村路段，今年4月間，出現一些坑洞被形容為「打地鼠路」，讓用路人大為光火！也影響行車安全，...

新竹湖口也將蓋特色公園 孩童能參與公園規畫設計

新竹縣湖口鄉公5公園將規畫為鄉內第一座特色公園，為了讓公園的主要客群孩子們能夠玩得盡興、符合孩子們的需求，新竹縣府邀請家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。