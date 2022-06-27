竹縣YouBike2.0啟用 前半小時免費優惠至7月31日
新竹縣政府引入YouBike2.0今天啟用，新竹縣長楊文科指出，即日起至7月31日止，使用前半小時免費；從8月起至年底，前半小時只要新台幣5元，鼓勵民眾多使用共享運具。
新竹縣政府今天在東興國中舉行YouBike2.0啟用記者會，楊文科致詞表示，今天啟用竹北YouBike2.0共35處站點、270輛車，站點涵蓋學校、大眾運輸節點、政府機關，方便民眾使用。
楊文科指出，預計在8月底前，竹北將再完成15處站點、130輛車，屆時將共提供50處站點、400輛車服務，縣府也持續與竹北市公所協調共同推動擴充計畫，竹北預計將能達到100處站點規模。
楊文科表示，在民國112年將在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共新建置50處站點，以改善民眾生活品質及提升交通便利性。
新竹縣政府提供新聞資料指出，為鼓勵民眾多加使用共享運具，推動騎乘補助方案，即日起至7月31日止，騎乘前半小時由縣府補貼10元，等於前半小時免費。
從8月1日起至年底，騎乘前半小時由縣府補貼5元，等於只要5元，盼提升民眾使用意願。
YouBike2.0系統，為輕樁無電設站型態，相較舊系統YouBike1.0，可快速布站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言