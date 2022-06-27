丹參高經濟價值 苗栗縣推廣地方特色作物

丹參高經濟價值，苗栗縣政府學習型城市計畫引進試種，今年在西湖、苑裡。後龍、造橋等地種植1.47公頃，結合休閒農業區，認識丹參、研發丹參入菜等用途，推廣成特色作物。

苗栗縣去年獲教育部評選列為全國示範推動學習型城市計畫縣市，今天辦理成果發表會，縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，及計畫主持人吳明烈、國立聯合大學校長李偉賢等人在縣府大廳共同點亮「終身學習栗」的燈光。

其中「農業智慧 花園城市」部分，展示丹參等成果，引人注目，農民徐仕謙、楊凱棠說，丹參植株葉子像薄荷，開花時又像薰衣草，今年1月種下，3月起陸續開花，11、12月可以採收，目前觀察適應土壤、天候良好，有望持續擴大種植。

縣府指出，丹參具高經濟價值，徵選6名青年農民試種，目前丹參推廣面積約為1.47公頃，栽培過程以有機或產銷履歷方式栽培，發展丹參成苗栗農業新興特色，增加農民收益，繁榮農村經濟。

縣府結合休區推廣丹參，以鮮食為主，根部可作為養生藥膳食材，並發展複合產品，開發燉包、複方保健飲品及複方養生茶包等產品，創造丹參更多元化的應用，縣府並鼓勵研發莖葉提煉例如洗髮精、洗面乳，及沐浴乳等清潔用品的可行性發展。