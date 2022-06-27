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桃園COVID-19疫情市府估穩定收斂 近須防登革熱

中央社／ 桃園27日電

桃園市衛生局長王文彥今天指出，桃園市COVID-19疫情穩定收斂中，但隨著天氣轉趨炎熱及午後雷雨，提醒民眾須多留意預防登革熱，並加強環境清潔及積水容器的清理。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，依據中央流行疫情指揮中心公布資料顯示，桃園市今天新增2774例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案。

新聞稿中，王文彥說，相較昨天的3791例，桃園疫情下降約26.83%；在今天新增病例中，65歲以上個案占8.36%、18歲以下個案占20.59%，顯示整體疫情穩定收斂中。

王文彥指出，最近天氣炎熱且常有午後雷陣雨，易孳生病媒蚊，呼籲市民留意住家附近易積水容器的清理以預防登革熱，同時提醒民眾從事戶外活動可穿著淺色長袖衣褲，並使用防蚊藥劑。

他表示，若出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛或關節痛等疑似登革熱症狀，應盡速就醫，並告知旅遊活動史。

王文彥指出，桃園市府今天上、下午共開設26處社區接種站，提供65歲以上長輩及55歲以上原住民莫德納及高端疫苗接種服務，接種民眾踴躍。

另外，在29日上午8時至中午12時將提供BNT及高端疫苗接種服務，歡迎符合第4劑COVID-19疫苗接種資格者施打，市府也提供免費愛心計程車接送長者往返，若尚未施打第1、2、3劑者也可前往接種。

高端疫苗 桃園 疫情

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