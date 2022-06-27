攜手防疫 新竹市議會捐贈防疫物資給榮民服務處
疫情趨緩，新竹市議會議長許修睿今天致贈口罩、快篩劑等防疫物資給新竹榮民服務處。希望為國家奉獻一生的榮民與退除役官兵們都能做到最好的防疫工作，在保家衛國之際，也能照顧好自己的健康。
許修睿指出，日前新竹榮民服務處來訪，提到服務領域的多元化，除了服務榮民之外，也提供退除役官兵們各種就業、就醫、就養等各面向的問題，尤其近幾年新冠疫情肆虐，許多榮民或是退役家庭生活也都受到影響，榮服處都會在第一時間伸出援手予以協助。
當然在案件服務的過程中，彼此的防疫工作也不能鬆懈，但是榮服處是服務性質的單位，在訪視過程中，大多為長輩、抵抗力較弱的族群，訪視雙方都同樣暴露在新冠確診高風險情境中，因此當榮服處處長沈立忠提到這部分的時候，議長許修睿義不容辭立刻籌措防疫物資口罩與快篩劑，並在今天捐贈給榮民服務處。
許修睿指出，值得一提的是，因為個案訪視多為高齡者，這次致贈的防疫物資為高規格標準，尤其是口罩為N95等級，市面上比較少見，但是防護效果更高於一般的醫療口罩，能發揮最好的保護效果。
總計今天新竹市議會共捐贈TN95口罩1000片，與快篩試劑200支。除了議長許修睿之外，包括副議長余邦彥、議員鍾淑英、張祖琰、段孝芳、黃文政、羅文熾、徐信芳、陳治雄、吳青山、蕭志潔、顏政德、黃美慧、陳啓源、陳慶齡、林耕仁、林慈愛等議員也表達對榮服處與榮民的敬意與感謝。
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