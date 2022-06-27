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竹北Youbike今上路 前半小時免費騎至7月底
新竹縣公共自行車系統Youbike今天正式啟用上路，竹北市居民等了6年，終於盼到與新竹市同樣的公共運輸體驗，縣府上午在東興國中前舉行啟用儀式，縣長楊文科也同時宣布7月底前租借前30分鐘免費，鼓勵新竹縣民多利用Youbike通勤上班上學。
楊文科表示，為鼓勵民眾多加使用，縣府推動騎乘補助方案，啟用頭一個月到7月31日，騎乘前半小時由縣府補貼10元，等於民眾可免費租借，第2個月起騎乘前半小時，民眾也只要自付5元。
為體現大新竹共同生活圈、方便民眾租借利用，新竹縣與新竹市、新竹科學園區採取一致費率，騎乘4小時內每30分鐘10元，4小時至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元。
竹北Youbike今天就有35站投入使用，覆蓋多所學校、車站、政府機關，包含竹北高中、六家高中、高鐵新竹站、竹北火車站、縣政府及市公所等，預計8月底竹北市內還會再增設15站，且持續與竹北市公所協調設站位置，希望盡快達成竹北市100站設站目標。
縣府交旅處表示，目前正推出大新竹YouBike任你騎活動，只要在大新竹地區各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即可獲得1次的抽獎機會，活動獎項包含Switch主機、遠東百貨禮券及YouBike 2.0紀念一卡通等。
交旅處長游志祥指出，因新竹縣採用Youbike 2.0系統，民眾如欲租借Youbike，可透過手機下載App「YouBike微笑單車2.0」進行註冊，綁定電子票證如悠遊卡或一卡通，就可快速借還車，也支援手機綁定信用卡掃碼借車。
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