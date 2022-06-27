竹北Youbike今上路 前半小時免費騎至7月底

新竹縣公共自行車系統Youbike今天正式啟用上路，竹北市居民等了6年，終於盼到與新竹市同樣的公共運輸體驗，縣府上午在東興國中前舉行啟用儀式，縣長楊文科也同時宣布7月底前租借前30分鐘免費，鼓勵新竹縣民多利用Youbike通勤上班上學。

楊文科表示，為鼓勵民眾多加使用，縣府推動騎乘補助方案，啟用頭一個月到7月31日，騎乘前半小時由縣府補貼10元，等於民眾可免費租借，第2個月起騎乘前半小時，民眾也只要自付5元。

為體現大新竹共同生活圈、方便民眾租借利用，新竹縣與新竹市、新竹科學園區採取一致費率，騎乘4小時內每30分鐘10元，4小時至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元。

竹北Youbike今天就有35站投入使用，覆蓋多所學校、車站、政府機關，包含竹北高中、六家高中、高鐵新竹站、竹北火車站、縣政府及市公所等，預計8月底竹北市內還會再增設15站，且持續與竹北市公所協調設站位置，希望盡快達成竹北市100站設站目標。

縣府交旅處表示，目前正推出大新竹YouBike任你騎活動，只要在大新竹地區各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即可獲得1次的抽獎機會，活動獎項包含Switch主機、遠東百貨禮券及YouBike 2.0紀念一卡通等。