苗栗客家圓樓營運轉型「台灣客家八音戲曲推廣中心」

苗栗縣政府為推動民間參與公共建設政策，依促參法辦理客家圓樓營運轉移，今天上午與宇翔威文化公司正式簽約，轉型為「台灣客家八音戲曲推廣中心」，將以會、展、演、店的文創商業模式，來帶動文化觀光旅遊。

位在苗栗高鐵站的客家圓樓，地理條件優越，長期以來免費開放遊客參觀，是打卡熱點，今天簽約儀式後將自7月1日起閉館整修，預計年底正式對外營運。

縣文化觀光局長林彥甫表示，客家圓樓營運轉移案能提升經營效率，減輕縣府財政負擔；與翔威文化公司正式簽約期限是6年，績效良好得再續約3年，計畫範圍包括客家圓樓及周邊廣場、景觀步道、停車場，初步簽約金5萬元，每年租金25萬元，另有營運分成。

宇翔威文化公司總顧問林榮興則表示，「台灣客家八音戲曲推廣中心」參與團隊有榮興工作坊、榮興客家採茶劇團、金圓滿戲劇團、苗栗陳家班北管八音團、慶美園亂彈劇團等，營運主軸以客家傳統戲曲為主，多元創新主題為次，整合客家戲曲、藝術體驗等，讓遊客認識客家文化，促進地方觀光休閒文化產業發展。