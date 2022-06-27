大雨後苗28再現「打地鼠路」 用路人光火

苗栗縣西湖鄉境內的苗28線在金獅村路段，今年4月間，出現一些坑洞被形容為「打地鼠路」，讓用路人大為光火！也影響行車安全，有讀者向聯合報反映，6月24日雷陣大雨「再現打地鼠道路」真的很誇張，質疑「到底怎麼施工？」

苗28線是西湖鄉通往苗栗市要道。民眾指出，臨近電線桿編號金龍43號有兩處「臉盆」道路破損，雨後變成「臉盆裝水大小凹洞」、「根本可以打地鼠」每次這條路面破損都是隨便修補，施工品質如此低劣，上下班辦公和民眾行車安全誰來維護。