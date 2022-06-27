快訊

兵臨城下！上周境外定序結果BA.4、BA.5過半 計126例

東京快沒電了！網友轟「政策失敗」 媒體公布省電10招

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

大雨後苗28再現「打地鼠路」 用路人光火

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
西湖鄉公所表示，民眾所稱的道路坑洞，都已填補好了。記者吳傑沐／攝影
西湖鄉公所表示，民眾所稱的道路坑洞，都已填補好了。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣西湖鄉境內的苗28線在金獅村路段，今年4月間，出現一些坑洞被形容為「打地鼠路」，讓用路人大為光火！也影響行車安全，有讀者向聯合報反映，6月24日雷陣大雨「再現打地鼠道路」真的很誇張，質疑「到底怎麼施工？」

苗28線是西湖鄉通往苗栗市要道。民眾指出，臨近電線桿編號金龍43號有兩處「臉盆」道路破損，雨後變成「臉盆裝水大小凹洞」、「根本可以打地鼠」每次這條路面破損都是隨便修補，施工品質如此低劣，上下班辦公和民眾行車安全誰來維護。

西湖鄉公所表示，平日局部破損路面都是以緊急填補維護，若要全面封層柏油重鋪，經費多須報請縣府；民眾所稱的道路坑洞，都已填補好了，日後有新造成的坑洞，也會再立刻處理。

苗28線金獅村路段日前大雨造成臉盆大小的破損坑洞，被形容為「打地鼠路」讓用路人大為光火！記者吳傑沐／攝影
苗28線金獅村路段日前大雨造成臉盆大小的破損坑洞，被形容為「打地鼠路」讓用路人大為光火！記者吳傑沐／攝影

苗栗縣

延伸閱讀

熱爆！河南地表溫度達74℃ 熱爆玻璃螞蟻3秒烤死

雨彈擴大！全台7縣市大雨特報 易有短延時強降雨

一張圖看天氣！三階段降雨熱點曝光 熱帶擾動恐發展

午後大雨家長急接送 汽、機車車禍波及4名學生送醫

相關新聞

竹北Youbike今上路 前半小時免費騎至7月底

新竹縣公共自行車系統Youbike今天正式啟用上路，竹北市居民等了6年，終於盼到與新竹市同樣的公共運輸體驗，縣府上午在東...

大雨後苗28再現「打地鼠路」 用路人光火

苗栗縣西湖鄉境內的苗28線在金獅村路段，今年4月間，出現一些坑洞被形容為「打地鼠路」，讓用路人大為光火！也影響行車安全，...

苗栗客家圓樓營運轉型「台灣客家八音戲曲推廣中心」

苗栗縣政府為推動民間參與公共建設政策，依促參法辦理客家圓樓營運轉移，今天上午與宇翔威文化公司正式簽約，轉型為「台灣客家八...

新竹湖口也將蓋特色公園 孩童能參與公園規畫設計

新竹縣湖口鄉公5公園將規畫為鄉內第一座特色公園，為了讓公園的主要客群孩子們能夠玩得盡興、符合孩子們的需求，新竹縣府邀請家...

國產材變減碳家俱 竹市與林務局簽訂MOU

新竹市政府開全國首例，與行政院農委會林務局新竹林區管理處合作打造碳循環平台，讓國產材變減碳家具，雙方今簽合作意向書。沈慧...

社區大樓設汽車充電樁 桃園不強制

解決社區大樓設置汽車充電設備問題，台電推動專設電表和專用電價，桃園市政府也決定將補助部分電表費用增加誘因，但不強制管委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。