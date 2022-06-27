大雨後苗28再現「打地鼠路」 用路人光火
苗栗縣西湖鄉境內的苗28線在金獅村路段，今年4月間，出現一些坑洞被形容為「打地鼠路」，讓用路人大為光火！也影響行車安全，有讀者向聯合報反映，6月24日雷陣大雨「再現打地鼠道路」真的很誇張，質疑「到底怎麼施工？」
苗28線是西湖鄉通往苗栗市要道。民眾指出，臨近電線桿編號金龍43號有兩處「臉盆」道路破損，雨後變成「臉盆裝水大小凹洞」、「根本可以打地鼠」每次這條路面破損都是隨便修補，施工品質如此低劣，上下班辦公和民眾行車安全誰來維護。
西湖鄉公所表示，平日局部破損路面都是以緊急填補維護，若要全面封層柏油重鋪，經費多須報請縣府；民眾所稱的道路坑洞，都已填補好了，日後有新造成的坑洞，也會再立刻處理。
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