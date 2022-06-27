桃園百年貝殼土地公廟遭撞毀 居民要求原地重建

桃園市新屋區笨港里一處具有百年歷史的貝殼土地公廟，近日遭人毀損，警方調閱監視畫面找出涉案營業貨運曳引車，車輛駕駛坦承不慎撞到土地公廟，後續將由里長代理求償事宜。

桃園市警局楊梅分局今天發布新聞稿表示，昨天上午11時許接獲報案，新屋區笨港里一處土地公廟遭損壞，員警到場處理並調閱監視器追查，發現一輛營業貨運曳引車涉有重嫌，立即通知駕駛到案並檢視車輛，發現車輛右側車架脫落，62歲陳姓駕駛坦承，因路況不熟在倒車時不慎撞倒土地公廟。

楊梅分局永安派出所表示，由於土地公廟並非私人財產，且陳男非故意毀損未涉刑責，經當地的里長以代理人身分向陳男提出民事賠償，雙方協調後將由陳男在原址重建土地公廟；另外，警方也依照違反「道路交通管理處罰條例」開單告發。

桃園市新屋區市議員陳睿生表示，笨港里迷你土地公廟雖然規模不大，但因在廟上有鑲嵌貝殼而得名「貝殼土地公」，在笨港里已有百年歷史，也彰顯笨港里居民鄰近海洋，就地取材貝殼裝飾土地公廟的生活習性，雖然沒有多華麗，卻是地方重要的文化之一，如今遭到毀損相當可惜。