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新竹湖口也將蓋特色公園 孩童能參與公園規畫設計

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹湖口公5公園將改造為鄉內第一座特色公園，縣政府邀請親子一同參與公園設計。記者巫鴻瑋／攝影
新竹湖口公5公園將改造為鄉內第一座特色公園，縣政府邀請親子一同參與公園設計。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣湖口鄉公5公園將規畫為鄉內第一座特色公園，為了讓公園的主要客群孩子們能夠玩得盡興、符合孩子們的需求，新竹縣府邀請家長帶著12歲以下孩子一同參與公園設計，「解謎湖口兒童工作坊」即日起開放報名，讓孩子作公園真正的主人。

縣長楊文科表示，湖口公5公園將依公民參與意見規畫設計改造成特色公園，以共融自然遊戲場為設計概念，特別舉辦兒童工作坊，希望傾聽新竹縣孩子的聲音，讓孩子一同參與，成為公園設計師，未來也會舉辦地方說明會，納入居民意見。

縣府預計於7月9日下午2時至5時，在湖口鄉中正村集會所旁的公5公園舉辦「解謎湖口兒童工作坊」，限額15名2到12歲的孩子參加，以湖口鄉的小朋友為優先，每位孩子能有最多2位家長陪同，孩子們可以自己設計自己未來的遊樂場。

縣府產發處表示，工作坊特別邀請知名童書作家彭素華老師帶領，希望透過老師的帶領，藉集體創作過程，觀察孩子對遊戲的想像與渴望，聽見孩子想要的遊戲空間，更強調「沒有制式的計畫說明，也沒有嚴肅的政令宣導，只有跟孩子一起好好玩」。

為了讓孩子有跟腳下土地更深刻的連結，活動開始前也會從認識湖口印象故事熱身，透過生動故事介紹湖口特色，並在故事情境的引導下，帶領孩童認識湖口，揭開活動序幕，接著帶來湖口人文歷史、新竹工業區及湖口軍事基地3大特色打造的湖口特色闖關遊戲。

活動中將引導孩子自己的遊戲場自己蓋，現場準備呼拉圈、紙箱、木條、輪胎、繩子等材料，邀請孩子利用這些材料一起動手改造闖關設施，讓關卡更好玩，最後悄悄話時間，讓每個小孩在秘密基地說出活動中印象最深刻的部分，帶出最能代表湖口的特色或最喜歡的遊戲設施類型。

報名網址

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