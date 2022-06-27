國產材變減碳家俱 竹市與林務局簽訂MOU

新竹市政府開全國首例，與行政院農委會林務局新竹林區管理處合作打造碳循環平台，讓國產材變減碳家具，雙方今簽合作意向書。沈慧虹說，市府積極連結中央資源，開創以疏伐木修復二手家具的具體行動，讓固碳減碳知識生活化，達到「愛護樹木守護森林」的環境永續教育。

今現場展示多件修繕後的再生家具及疏伐木，木材包括台灣櫸、柳杉、相思木及桃花心木等，不論是自然紋理的展現，或是分割拼接的組裝，皆呈現大器溫潤的質感。

沈慧虹說，市府用心推動減碳節能，環保局再生家具廠自2019年與「迴木工坊」合作，至今已修復完成約1000件家具；近年更透過設計力導入公共建設，「進擊的公園」整建23座公園，更新增17公頃的公園綠地。

新竹林區管理處長夏榮生表示，林務局積極研發剩餘資材循環再利用，針對疏伐產出形質較差及小徑級的木材，以建教合作提供相關科系學校，開發國產材多元應用。很高興首度與公部門竹市府合作，未來3年將提供疏伐後小徑木與剩餘資材，讓市府運用於修整回收家具，融入民眾生活，建立永續林業經營。

環保局指出，這次與林務局合作的「簡單碳森活」，除家具修繕運用國產材、手作教學傳遞減碳知識及台灣森林經營現況，更進一步將木作產生的木碎屑轉為有機肥料，回饋滋養樹苗及大自然，提高減廢成效。

環保局表示，修復二手家具堅持以「人與環境」為出發點，從以前單純的家具修復販售，到現在導入木工教學、客製化商品甚至到裝置藝術及展品訂做，鮮明呼應聯合國「2030永續發展目標」第12項「責任消費及生產」指引，讓竹市成為「永續城市」發展典範。

竹市二手家具修復更新增運用林業健康管理的「疏伐後小徑木與剩餘資材」等森林副產物，讓民眾了解當購買以疏伐木修復的二手家具時，也同步加入固碳減碳的行動。