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坐火車遊文創 來銅鑼遇見1895文化生活館

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼「1895文化生活館」今天揭牌，打造文史及地方創生基地。圖／湯蕙禎服務團隊提供
苗栗縣銅鑼「1895文化生活館」今天揭牌，打造文史及地方創生基地。圖／湯蕙禎服務團隊提供

台灣鐵路局苗栗縣銅鑼車站北側倉庫，變身「1895文化生活館」今天揭牌，總統府資政姚嘉文及立法委員湯蕙禎等人居間協調出力，期許成為文史及地方創生基地，坐火車來銅鑼遊文創

銅鑼車站北側倉庫原用途是貨物轉運，去年台鐵配合客委會苗栗車站願景館計畫，將拆建闢設石渣堆置場，地方銅鑼灣創生發展協會奔走，姚嘉文、湯蕙禎等人協調努力，中止石渣場新建工程，1895文化生活館今天下午揭牌，啟用籌備處。

1895年是台灣改朝換代變動的一年，清朝將台灣割讓日本，台灣人民為保鄉護土而戰，銅鑼灣（銅鑼古名）乙未義士吳湯興號召義民在銅鑼天后宮誓師，敲響戰爭的號角，吳湯興和日軍輾轉周旋3個月後壯烈身亡，現在許多銅鑼人不知道這段歷史。

今天文化生活館揭牌，搭配演講、「1895 乙未」電影賞析，及巿集、文化生活展、感恩音樂會等，要讓更多人了解乙未抗日戰爭，認識並進而關心銅鑼人血液裡潛藏的DNA，文創帶動地方發展。

姚嘉文、湯蕙禎、銅鑼鄉長謝昌年等人參加揭牌，湯蕙禎說，1895文化生活館今天是起手式，場域規畫「跨界實驗」、「共好平台」、「創意學院」、「創意櫥窗」、「創作者工廠」，培養原創人才及原創力。

苗栗縣銅鑼「1895文化生活館」今天揭牌，打造文史及地方創生基地。圖／湯蕙禎服務團隊提供
苗栗縣銅鑼「1895文化生活館」今天揭牌，打造文史及地方創生基地。圖／湯蕙禎服務團隊提供
苗栗縣銅鑼「1895文化生活館」今天揭牌，打造文史及地方創生基地。圖／湯蕙禎服務團隊提供
苗栗縣銅鑼「1895文化生活館」今天揭牌，打造文史及地方創生基地。圖／湯蕙禎服務團隊提供

抗日戰爭 文創 日軍 苗栗縣 客委會

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