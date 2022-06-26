坐火車遊文創 來銅鑼遇見1895文化生活館

桃園市桃園區統天宮一對信徒夫妻，曾親睹親友突發意外送醫，對救護人員服務印象深刻，又考量疫情嚴峻，捐贈一輛救護車予消防局三民救護隊，配有AED等多項裝備，盼提升救護品質、救更多人，今由第一大隊長賴志忠代表受贈。...

2022-06-26 14:14