竹市「大煙囪」修復獲1.5億補助修復 2025年10月完工

新竹市「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」為全台少數二戰工業遺跡，廠區內有個醒目地標「60公尺大煙囪」。市府執行「再造歷史現場計畫」，第一期工程已完成廠房結構補強，第二期修復工程本月獲文資局核定補助1億5282萬元，將持續修復、還原廠區歷史樣貌，預計2025年10月完工。

副市長沈慧虹今到廠房基地了解大漏斗、屋中屋、六支巨型結構柱、蒸氣渦輪室及保溫基地，並到陽明交通大學交大校區浩然圖書館六燃文件展參觀，體驗六燃博物館焦點團體成果展、及時社交距離辨識系統。

文化局指出，2022年六燃文件展由陽明交通大學老師賴雯淑帶領的保溫睦鄰團隊所策畫；自2018迄今，市府已辦理海燃保溫睦鄰活動達4年，期間辦理活動如田野走讀漫遊、六燃地方學講座、博物館焦點團體、走唱六燃等，近期邀請兩度獲金曲獎的黃子軒與山平快為六燃創作新曲《最好的時光，大煙囪》。

文化局長張馨之說，1943年興建的大煙囪廠房是二戰時期軍事工業遺跡，戰後則見證了眷村克難生活變遷的集體記憶。進行廠房結構補強工程時，意外在隱蔽處發現許多遺跡，如六根巨型結構柱、煙道區、集塵室二樓六米高鋼板、及多個規模不等的煤斗（給料斗），因此推測廠區內結構於戰後大多因為居住需求而被封填，或卸除部分構件，但漏斗形狀特殊，仍可被辨識，使得後期疊加的房舍與廠房特徵構造，形成廠區獨有的建築特色。

大煙囪廠區在戰後眷村時期，住戶將原廠房空間以簡陋廢建材自行搭建建築、夾層來擴增使用空間，以供各家各戶分居，形成「屋中有屋，房中有樓」的特殊居住形式，六燃建築群中各種不同元素的空間語彙，都成為此眷舍群獨特的場所特徵。

此外，珍稀動物霜毛蝠，每年4至9月至大煙囪內棲息，將大煙囪作為生殖育幼棲所。為進行生態保育，市府與蝙蝠協會於廠房周邊掛設蝙蝠屋，近年發現霜毛蝠成功寄居蝙蝠屋內，顯示保育工作有成，讓霜毛蝠能與新竹六燃共生共存。