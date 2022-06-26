新竹野生槲櫟可能滅絕 縣府徵求機關及學校幫忙復育

新竹縣新豐鄉擁有台灣唯二的野生槲櫟群落，早在十多年前便展開復育，但無奈原生棲地環境遭破壞，使得槲櫟野生種群數量仍持續衰退已到瀕危程度，因此竹縣府正徵求機關及學校能加入復育行動，只要願意提供合格種植空間，就能獲得免費苗木及栽種技術。

農業處表示，新竹新豐沿海的野生槲櫟首次在日治時期被發現，是台灣少見生長於沿海平地的溫帶殼斗科落葉樹種，推斷為冰河時期孑遺物種，曾匿跡80年，直到20年前再次被學者發現，因此縣府與嘉義大學積極展開復育。

因新豐有東北季風吹拂，是槲櫟喜愛的低溫生長環境，與苗栗市近郊為台灣目前發現唯二的野生槲櫟生長地，不過新竹新豐的野生槲櫟自發現後，數量不斷減少，從起初上百株，到如今已不足百株，研判是因病害、颱風摧殘及植物競爭導致。

農業處森林暨自然保育科指出，台灣維管束植物紅皮書名錄在2017年將槲櫟列為極危等級，野生槲櫟群落「正進入倒數計時瀕臨消失的狀態」，因此農委會林務局也委託嘉義大學森林系團隊，對槲櫟展開保育，進行幼苗繁殖培育及持續採種槲櫟果實培育實生苗。

鑑於槲櫟有滅絕危機，農業處歡迎各機關、學校加入保育的行列，只要提供種植空間，讓株距能保持4到5公尺的距離，聯繫農業處森保科（電話5518101轉2921）派專人評估，確認可種植就會免費提供苗木並提供栽植技術諮詢。