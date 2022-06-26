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曾睹救護車救回親友一命 桃園老廟信徒捐贈救護車
桃園市桃園區統天宮一堆信徒夫妻，曾親睹親友發生意外送醫，對救護人員服務印象深刻，又考量疫情嚴峻，捐贈一輛救護車予消防局三民救護隊，配有AED等多項裝備，盼提升救護品質、救更多人，今由第一大隊長賴志忠代表受贈。
桃園區鎮撫街統天宮信徒妙恭、妙恕道侶，今上午捐贈1輛救護車給三民分隊，第一大隊長賴志忠代表受贈時表示，救護車配置了自動體外去顫器（AED）等多項裝備器材，車身採最新巴騰堡格紋設計，在日照或一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，確保救護人員執勤安全無虞。
捐贈夫妻檔表示，過去親友曾突發意外不適，打119叫來救護車，因患者行動不便，無法自行下樓梯，救護人員使用斜降式滑椅，幫助他下樓，救護過程十方順利，送醫後也無大礙，留下印象深刻，考量疫情嚴峻及消防員辛勞，便發願貢獻一己之力。
大隊長賴志忠表示，統天宮建宮至今已60年，信眾依循宗教信仰教化，行有餘力，從事社會公義、急難救助，秉持「取之於社會、用之於社會」的奉獻精神，添購救護車與設備，以幫助更多需要的人，希望藉本次捐贈亦可拋磚引玉。
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