海岸清潔無名英雄 鄭文燦表揚桃園81組績優志工團隊

桃園市長鄭文燦今日於大園區竹圍漁港天幕廣場，頒獎表揚桃園81組績優志工團隊，授旗給新成立的內海社區海岸植樹隊及中油環保潛水隊，並與財團法人塑膠工業發展中心等7家企業，簽署桃園藍海循環再生聯盟合作意向書，建構海廢再利用合作平台。

鄭文燦表示，由衷感謝近900位淨海志工的辛勞努力與無私奉獻，他們是真正的無名英雄，並肯定大園內海社區及桃園煉油廠組成新隊伍加入守護桃園海岸的行列，並期許桃園藍海循環再生聯盟成立後，能帶動海廢資源循環鏈結，強化海洋廢棄物回收再利用，達到海洋保育及產業發展的雙贏目標。

鄭文燦指出，桃園海岸線長達46公里，擁有許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等非常豐富自然生態及人文景觀，為了保護珍貴的生態資源，首要工作就要讓海岸恢復乾淨，但要消滅這些隨潮水不斷偷渡上岸的垃圾大軍，單靠市府的人力是不夠的，更需要民間的力量一起來幫忙。

市府海管處自2018年起便開始招募培訓海岸巡護志工，2019年起正式投入淨灘的行列，截至目前已成立16隊，總計581位志工，每週至少出勤一次，無畏風吹日曬雨淋，總淨灘時數超過10萬小時，淨灘時數累計超過400小時的志工已多達33人。

海漂垃圾有賴中壢、桃園區漁會，及台灣中油公司桃園煉油廠組成的3支海洋環保艦隊，99艘漁船或工作船在每次出海作業時，就會協助打撈海漂垃圾，出勤次數已達6912次。

海底垃圾的清除難度最高，必須仰仗專業的潛水人員，市府海管處於108年著手規劃成立環保潛水隊，從最初的20人，一路成長到6隊，166位潛水隊員，淨海次數累計238人次，公私協力一起向垃圾大軍宣戰。

鄭文燦說，海廢的種類非常繁雜，無論是哪一類海廢都會對環境造成衝擊，志工辛苦清除上岸的垃圾，如不能有效回收再利用，充其量也只是把垃圾移動位置而已，對周遭環境仍是沉重的負擔，因此，將收集回來的海廢透過再利用技術，製成海廢再生產品，就可賦予海廢新生命，真正讓「海廢變黃金」。