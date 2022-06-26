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她誤踩臨時保麗龍封蓋墜落受傷 苗縣府：加強工地管理

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
伍姓婦日前誤踩苗栗市英才路、國華路口人行道施工，臨時設置的保麗龍排水溝封蓋，右腳擦挫傷。圖／伍姓婦人提供
伍姓婦日前誤踩苗栗市英才路、國華路口人行道施工，臨時設置的保麗龍排水溝封蓋，右腳擦挫傷。圖／伍姓婦人提供

一名伍姓婦人6月20日誤踩苗栗市英才路、國華路口人行道施工，臨時設置的保麗龍排水溝封蓋，整個人急墜，她整個人懸空，還好手及時攀住洞口，至今她仍心有餘悸，直呼命大，質疑保麗龍封蓋的安全性。

苗栗縣政府工務處初步調查，當天人行道處該還在施工階段，因此排水溝封蓋還是臨時性，保麗龍具有固定形狀等功用，周邊混凝土固定後，再移除鋪上鍍鋅排水溝蓋上漆，工務處檢討事件，要求包商加強工地安全管理，防止誤入影響安全。

縣府爭取營建署補助，核定經費近9000萬元，施工正發路、正展路、文發路、英才路，及縣府路5處行人路廊，預定明年1月完工，伍姓婦人6月20日發生意外，她無意索賠，因此沒有報案，但認為有公共安全之虞，後來PO網提醒施工單位及民眾注意。

伍姓婦人指出，她上班公司在英才路，門前施工人行道，6月17日下班時，工地還有封鎖線，6月20上午6點多上班，發現人行道已經鋪好地磚，三角錐擺在排水溝蓋旁，她認為可能是水泥未乾，因此刻意繞過，踩在水溝蓋要進辦公室。

未料，水溝蓋是保麗龍，她整個人掉進排水溝內懸空，攀住水溝蓋洞口，還好辦公室同事看見，趕緊來救援，否則不知道能撐多久，後果不堪設想，她的右腳擦挫傷，當天及18日勉強上班，19日整個人站不起來，只好請假在家休養至今。

她表示，她墜落瞬間還有同事看到，不然除了爬不起來，說不定就此消失人間也沒人知，萬一小朋友掉進去，更不堪設想，希望施工與監督單位，能夠重視與改善。

人行道 保麗龍

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