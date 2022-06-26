桃園市成立藍海循環再生聯盟 落實永續循環經濟

桃園市長鄭文燦今天前往竹圍漁港，與海廢再利用技術廠商共同簽署成立「桃園藍海循環再生聯盟」，將海洋廢棄物再製成各類商品，同時授旗新成立的海岸植樹隊及中油環保潛水隊。

鄭文燦上午出席「2022桃園績優淨海志工表揚、新隊授旗暨藍海循環再生聯盟成立大會」，他表示，桃園煉油廠在107年成立中油環保艦隊後，今年再度號召13名從事水下設備檢修的潛水人員，共組「中油環保潛水隊」。

鄭文燦指出，大園內海社區也組織33名志工成立「海岸植樹隊」，將在許厝港濕地種下1萬6800棵樹，打造海上綠色長城，未來20年將可吸收4000公噸的二氧化碳。

另外，市府今天也頒獎表揚桃園81組績優志工團隊，鄭文燦說，海管處從107年起開始招募培訓各類志工團隊，其中海岸巡護志工隊已成立16隊共581名淨海志工，累計總淨灘時數超過10萬小時。

中壢、桃園區漁會，及台灣中油公司桃園煉油廠邀集99艘漁船或工作船，共組3支海洋環保艦隊，出勤次數已達6912次；此外，環保潛水隊也有6隊共166名潛水隊員，淨海次數累計238人次。

鄭文燦今天也與海廢再利用技術廠商共同簽署成立「桃園藍海循環再生聯盟」，建置海廢再利用合作平台。

環保局副局長陳增祥表示，在財團法人塑膠工業技術發展中心的協助下，透過平台將收集到的廢漁網、塑膠浮球、玻璃瓶罐、寶特瓶等，交由技術廠商再製成運動機能衣、環保塑木建材等各類商品，並協助取得海廢產品標章認證，達成「海廢不廢」的目標，落實永續循環經濟。