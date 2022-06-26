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內灣聯外替代道擬延伸油羅溪橋 以紓解主線道假日車潮

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣府擬新闢增昌大橋至油羅溪橋道路，以紓解內灣觀光車潮。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府擬新闢增昌大橋至油羅溪橋道路，以紓解內灣觀光車潮。記者巫鴻瑋／攝影

為改善橫山鄉內灣與尖石鄉的對外交通，位列「新竹縣十大交通建設」的內灣聯外道路新闢工程計畫，擬於增昌大橋與油羅溪橋間新建道路，計畫完工後將可紓解原有台3線、縣道120線的車潮，也可作為急難緊急替代通道，便利內灣、尖石居民的對外交通。

縣府指出，油羅溪橋至增昌大橋新闢道路計畫將在29日於橫山鄉公所召開公開說明會，縣府希望透過在地民眾及團體提供意見，讓計畫得以符合民意期望，也會將民意納入環境影響說明書。

當地新興村長吳泳河指出，盼新闢道路解決交通問題，因增昌大橋往新興村九讚頭現有道路路幅狹窄，每到假日不僅會車困難，更影響居民生活安寧，尤其當地年長者眾多，每每都要擔心車輛橫衝直撞，希望透過新建外環道疏散車流，改善此地的瓶頸路段。

縣府工務處表示，內灣地區聯外道路新闢工程分為3段計畫，分別是油羅溪橋至增昌大橋、增昌大橋至永豐橋段，以及永豐橋至內灣大橋拓寬計畫，其中永豐橋至內灣大橋拓寬計畫已通過中央核定補助，正進行細部設計，這次則是啟動油羅溪橋至增昌大橋段新闢道路計畫。

油羅溪橋至增昌大橋計畫起點為台3線油羅溪橋、終至增昌大橋，全長3.23公里，將有2段平面道路、2段橋梁，預計工期約2年，路幅寬度達15公尺，雙向各布設3.5米車道、2米慢車道及路肩，同時配合山區地形，採用預力箱型梁橋克服。

工務處說，待新闢道路完工後，可打通內灣及尖石主要聯外替代道路，有效舒緩台3線及縣道120線假日交通壅塞的情況，讓內灣塞車不再是常態，更能提升觀光品質及吸引外地遊客前來出遊意願，並可作為急難救助的緊急道路替代路線。

新竹縣府擬新闢增昌大橋至油羅溪橋道路，作為內灣及尖石聯外替代道，紓解原有台3線及縣道120線壅塞車流。圖／新竹縣府提供
新竹縣府擬新闢增昌大橋至油羅溪橋道路，作為內灣及尖石聯外替代道，紓解原有台3線及縣道120線壅塞車流。圖／新竹縣府提供
新竹縣府擬新闢增昌大橋至油羅溪橋道路，以紓解內灣觀光車潮。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣府擬新闢增昌大橋至油羅溪橋道路，以紓解內灣觀光車潮。記者巫鴻瑋／攝影

內灣 車道 新竹

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