弱勢孩童欠健保費無力還 健保署愛心專戶助償還

中央健保署北區業務組從2008年起，設立健保愛心專戶接受捐款，協助經濟弱勢繳納健保費，在新冠疫情嚴峻期間，也扶助268名兒少、補助其健保保費169萬元，協助未成年兒少渡過人生黑暗期，感受健保用愛扶助的溫暖。

一對鍾氏姊弟受家暴之苦，父親入監、母親改嫁，姐弟兩人在外租屋打工自立更生，積欠6萬多健保費，無力償還；而年僅9及10歲的呂氏兄妺遭母親遺棄在朋友家中，後由安置機構收容，之前積欠健保費2萬多元皆由愛心專戶協助繳清。

健保署北區業務組長張温温表示，此類補助未成年兒少個案，大多數是面臨家庭變故、父母死亡、入獄或遭父母棄養等，沒有其他年長家屬可依附健保，必須單獨投保公所，但因沒有謀生能力，無力繳費面臨欠費困境。目前在桃竹苗地區還有319位像這樣的弱勢兒少，累積300多萬元健保欠費，健保署持續協助。

健保署指出，愛心專戶善款需要各界捐款，協助弱勢族群繳納健保費，疫情期間共扶助268名兒少，累積補助健保費169萬元，也長年運用菸品健康福利捐、公益彩券回饋金、各界愛心捐款等資源予以協助繳納欠費。

健保署自去年起與行政執行署合作，針對14歲以下未成年兒童欠費，定期比對弱勢資格，執行署若訪視發現個案待協助，盡量予以協助，適時轉介公益團體或健保愛心專戶補助繳納欠費。