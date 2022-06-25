竹縣鼓勵原民青年創業 「樂舞竹夢 文創原漾」成果發表
新竹縣「樂舞竹夢˙文創原漾」成果發表會，今天於原住民族產業展銷中心「Wah！幾散竹東」舉辦，評選結果由天晴野菜創生平台榮獲金質創新獎，獲10萬元獎金；始作庸者獲最佳潛力獎，杉沐松則摘下最佳創新獎，分別抱回3萬元獎金。
新竹縣長楊文科出席頒獎典禮表示，透過原夢創生競賽，藉由「徵件競賽」、「培力工作坊」及「第一屆原民成果博覽會活動」等課程及活動，徵選具有創新、創意、創業想法的原住民青年，並進行培力。去年11月透過初選、第一階段課程培訓，並於今年1月複審，選出10組優秀且具備潛力團隊進駐創新育成基地，6月決賽選出優秀前3名頒發金質創新獎、最佳潛力獎及最佳創新獎，並選出6名佳作給予鼓勵，總獎金達20萬元。
此次競賽獲得最高榮譽金質創新獎為「天晴野菜創生平台」，主要以提供資源整合平台為主，與原住民山上新鮮野菜為主要項目，並與小農合作，透過平台的包裝及串接，將原民山區的野菜直接宅配到民眾家中，進而提供農民穩定的經濟來源。
「杉沐松農場」主打泰雅文化農場體驗，特色商品如金盞花、茶樹、薑黃粉等。「始作傭者」則為打造音樂、餐飲、酒吧複合式的山樂舞音樂餐酒館，利用原住民特色，提供表演、餐飲等，目標培育更多音樂舞蹈人才，帶來不同的觀光體驗。
會後楊文科也參訪成果展，如「老手拉小手泰梅團隊」，了解原住民特色調味品、食品等，也在「奇藝弓坊」攤位體驗以竹子製成的弓箭，期望能協助原住民青年發揚原住民文化特色。
活動現場攤位有餅乾小點、農特食品、咖啡茶葉、精釀啤酒及原民工藝等多種類別，另外也有金盞花護唇膏DIY、奇藝弓坊等體驗。
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