新明市場2樓文創市集今開幕 「青銀共市」一同吸客

位在桃園中壢新明市場2樓的新明文創市集，桃園市長鄭文燦今上午出席開幕典禮，為活化空間此次由桃市府經濟發展局招攬10鋪文創進駐攤商，並結合原有風水算命、服飾雜貨、美髮等原有攤商，營造「青銀共市」文創市集型態；原攤商表示，文創市集進駐人潮明顯有增加。

新明公有零售市場於1990年興建完成，當初設計讓1、2樓讓傳統市場攤商進駐，不過僅有1樓招租出去，民眾及攤商仍習慣在新明市場周邊擺攤，而2樓僅有數十家風水算命、服飾雜貨、美髮等攤商，人潮鮮少。

鄭文燦表示，新明市場近年來，經過市府整建活化多元化經營，除了市場使用外，各樓層分別有公托日照中心、青年局、勞動局和社會局等局處進駐使用，成為市場空間改造最佳示範。

鄭文燦說，為配合民眾採買習慣並活化市場2樓空間，市府今年也陸續投入約555萬經費，委託藝文廠商策辦一系列展覽、市集、工作坊等活動，並推出文創基地攤位進駐實施計畫，成功招攬10鋪文創攤商進駐，呈現年輕人進駐的「青銀共市」文創市集型態，為市場帶來新的活力。

「人潮真的變多了，相信會慢慢變好。」經營5年的命理攤商指出，文創市集的進駐及策展讓假日人潮真的變多，也讓許多人知道2樓有除了傳統市場以外的攤商。

有附近居民表示，居住在附近多年，因為朋友是這次申請進駐，才知道2樓有另一片天地，相信年輕人會慢慢變多。