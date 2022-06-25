新明市場2樓文創市集今開幕 「青銀共市」一同吸客
位在桃園中壢新明市場2樓的新明文創市集，桃園市長鄭文燦今上午出席開幕典禮，為活化空間此次由桃市府經濟發展局招攬10鋪文創進駐攤商，並結合原有風水算命、服飾雜貨、美髮等原有攤商，營造「青銀共市」文創市集型態；原攤商表示，文創市集進駐人潮明顯有增加。
新明公有零售市場於1990年興建完成，當初設計讓1、2樓讓傳統市場攤商進駐，不過僅有1樓招租出去，民眾及攤商仍習慣在新明市場周邊擺攤，而2樓僅有數十家風水算命、服飾雜貨、美髮等攤商，人潮鮮少。
鄭文燦表示，新明市場近年來，經過市府整建活化多元化經營，除了市場使用外，各樓層分別有公托日照中心、青年局、勞動局和社會局等局處進駐使用，成為市場空間改造最佳示範。
鄭文燦說，為配合民眾採買習慣並活化市場2樓空間，市府今年也陸續投入約555萬經費，委託藝文廠商策辦一系列展覽、市集、工作坊等活動，並推出文創基地攤位進駐實施計畫，成功招攬10鋪文創攤商進駐，呈現年輕人進駐的「青銀共市」文創市集型態，為市場帶來新的活力。
「人潮真的變多了，相信會慢慢變好。」經營5年的命理攤商指出，文創市集的進駐及策展讓假日人潮真的變多，也讓許多人知道2樓有除了傳統市場以外的攤商。
有附近居民表示，居住在附近多年，因為朋友是這次申請進駐，才知道2樓有另一片天地，相信年輕人會慢慢變多。
桃市府經發局長郭裕信表示，新招的10家攤商有療癒植物、文創手做及美食等，結合原有數十家攤商，與「命理一條街」算命老師合作推出「命理體驗點券」，讓民眾體驗算命占卜的樂趣，後續也將持續與進駐攤商共同規劃手作課程及展售活動，讓年輕人能知道這處天地，並一同帶動原有攤商成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言