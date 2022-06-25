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苗栗表揚模範母親 高齡「麥當勞阿嬤」已106歲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天舉辦全縣模範母親表揚大會，向18鄉鎮市的模範母親代表致敬。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦全縣模範母親表揚大會，向18鄉鎮市的模範母親代表致敬。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府今天舉辦模範母親表揚大會，這場表揚因5月疫情嚴峻延到今天，縣長徐耀昌頒贈「慧慈賢淑」匾額向18位模範母親致敬，眾人在子女、孫輩陪同下出席受獎，感受溫馨光榮的一刻；今年有5位模範母親超過90歲，最年長的翁薛玉雲已高齡106歲，老人家因喜歡吃麥當勞速食，還贏得「麥當勞阿嬤」的暱稱。

接受表揚的模範母親都由各鄉鎮市公所推荐，她們有的積極參興社區事務熱心公益、有的愛心捐募不遺餘力或從事志願服務回饋鄉里，也有的相夫教子，養育出類拔萃的社會菁英，凸顯每個平凡家庭中都有一位不平凡的母親，她們的事蹟足為典範。

獲表揚的模範母親分別是後龍翁薛玉雲、西湖蘇賴完妹、苗栗胡賴雪梅、銅鑼李瑞容、苑裡鄭張梅仔、竹南翁圓妹、卓蘭詹黃麗雲、三義吳英蘭、大湖馮魏松香、南庄曾羅金英、獅潭張玉蘭、通霄吳平橘、頭屋徐林錦菊、泰安李玉鏡、頭份劉秋媛、公館蘇吳秀雲、造橋洪美錦、三灣呂秀瑛。

其中，後龍翁薛玉雲、西湖蘇賴完妹、苗栗胡賴雪梅、銅鑼李瑞容、苑裡鄭張梅仔5位超過90歲，18位模範母親有14人親自到場接受表揚，當地鄉鎮首長紛紛出席陪同，表達敬意。

徐耀昌表示，每位母視都是家庭重要支柱，希望籍由模範母親表揚，推崇孝道、宏揚母德，他要向各位母親說聲「辛苦您了」，在疫情緊繃的生活狀態下，仍忙碌職場、照顧家庭，展現無比毅力，希望疫情期間母親們多關愛自己一些，並祝福所有母視身體健康、平安快樂。

徐耀昌並獻花給妻子蔡麗卿，感謝她為家庭的付出與奉獻，苑裡鎮享沐時光莊園渡假酒店贊助每位模範母親價值6600元的桌餐餐券。表揚活動中，徐耀昌頒贈匾額、電烤爐、全聯禮券，也為模範母親戴上金戒指，肯定她們對家庭、子女、社會的付出和貢獻。

苗栗縣政府今天舉辦模範母親表揚大會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦模範母親表揚大會。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦模範母親表揚大會，縣長徐耀昌一一為獲獎者戴上金戒指表達敬意。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府今天舉辦模範母親表揚大會，縣長徐耀昌一一為獲獎者戴上金戒指表達敬意。記者胡蓬生／攝影
年逾九旬的西湖鄉蘇賴完妹女士由兒子陪同參加表揚。記者胡蓬生／攝影
年逾九旬的西湖鄉蘇賴完妹女士由兒子陪同參加表揚。記者胡蓬生／攝影

模範母親 徐耀昌 疫情

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