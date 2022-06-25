台中+6075 新增19死 60多歲男無慢性病確診亡
台中今新增6075例確診。台中市衛生局副局長陳麗娟說明，中央公布台中今新增19例死亡案例，年齡介於35歲至93歲，有9例未接種疫苗。衛生局說明，其中一名60多歲男子無慢性病或癌症病史，打過一劑疫苗，6月13日確診，因發燒、喘就醫，因病況惡化，在6月21日死亡。
台中市衛生局說明，統計台中市未打疫苗者，死亡率為打過三劑疫苗的6.7倍，有打追加劑可降低染疫後85.1%死亡率，提醒民眾新冠疫苗打好、打滿，增加保護力。
陳麗娟說，台中今新增19例確診死亡案例，年齡介於35歲至93歲，其中有18例有慢性病史，或為癌症病患，死亡原因多為呼吸衰竭，或新冠病毒感染，其中有9例未接種疫苗，呼籲市民依期程接種疫苗，台中市疫苗足夠，提升保護力。
陳麗娟說明，媒體提問35歲個案有癌症病史、肝硬化，個案因疾病關係沒有接種疫苗，6月4日確診，經醫師評估後收治專責病房，6月12日死亡。
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