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35年竹市「家欣樓」好味道傳三代 不敵疫情7月收攤

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
台北市長柯文哲（右）是新竹人，就是在家欣樓結婚宴客。圖／取自高虹安臉書
台北市長柯文哲（右）是新竹人，就是在家欣樓結婚宴客。圖／取自高虹安臉書

疫情衝擊，新竹市繼26年金輝餐廳吹熄燈號後，35年老牌餐廳「家欣樓」近日也宣布將在7月底與消費者告別，消息一出讓不少新竹人大嘆不捨、可惜。業者低調不願受訪，民代透露，家欣樓雖無店面租金壓力，但疫情影響實在太大，只好沉痛畫下休止符。

家欣樓時尚婚宴會館座落新竹市經國路二段，走過35個年頭，是不少新竹人聚會、婚宴、尾牙、春酒、謝師宴等吃桌菜的好去處。台北市長柯文哲出身新竹，也是家欣樓常客，當年跟醫師陳佩琪結婚宴客就選在家欣樓，得知即將歇業也感到震驚、遺憾。

家欣樓的好味道已經傳承三代，乘載不少新竹人的回憶，不少民眾得知家欣樓不敵疫情收攤都覺得突然、直呼可惜。

有人回憶「這是我20幾年前高中時期打工的地方！也是我當時訂婚首選的場地～有很多快樂回憶！謝謝家欣樓」，也有人留言「又一家被武漢肺炎拖垮的老店 ....唉...這3年倒掉的餐飲店印象中應該有20家了」，覺得不捨。

市議員陳治雄說，家欣樓屬於中型餐廳，樓上打通可有百桌規模，菜色經濟實惠，頗受好評；雖然是老闆自己的房子，沒有店面房租壓力，且是家族經營的餐廳，但這幾年受疫情衝擊很大，訂桌情形不如以往，人事開銷費用龐大，才會決定歇業止血。

立委高虹安也認為，家欣樓的歇業絕非個案，許多餐飲店家不敵疫情難關紛紛倒閉，有的還在努力希望撐下去，政府編列8400億元防疫預算，希望針對紓困振興項目「要花在刀口上」，政府要實際了解產業現況與困境，量身打造紓困振興模式才是正解。

新竹市經國路上的家欣樓是不少新竹人聚會、宴客的餐廳選擇之一。圖／取自家欣樓臉書
新竹市經國路上的家欣樓是不少新竹人聚會、宴客的餐廳選擇之一。圖／取自家欣樓臉書
新竹市經國路上的家欣樓是不少新竹人聚會、宴客的餐廳選擇之一。圖／取自家欣樓臉書
新竹市經國路上的家欣樓是不少新竹人聚會、宴客的餐廳選擇之一。圖／取自家欣樓臉書

新竹 疫情 紓困振興

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