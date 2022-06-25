聽新聞
test
0:00 / 0:00
35年竹市「家欣樓」好味道傳三代 不敵疫情7月收攤
受疫情衝擊，新竹市繼26年金輝餐廳吹熄燈號後，35年老牌餐廳「家欣樓」近日也宣布將在7月底與消費者告別，消息一出讓不少新竹人大嘆不捨、可惜。業者低調不願受訪，民代透露，家欣樓雖無店面租金壓力，但疫情影響實在太大，只好沉痛畫下休止符。
家欣樓時尚婚宴會館座落新竹市經國路二段，走過35個年頭，是不少新竹人聚會、婚宴、尾牙、春酒、謝師宴等吃桌菜的好去處。台北市長柯文哲出身新竹，也是家欣樓常客，當年跟醫師陳佩琪結婚宴客就選在家欣樓，得知即將歇業也感到震驚、遺憾。
家欣樓的好味道已經傳承三代，乘載不少新竹人的回憶，不少民眾得知家欣樓不敵疫情收攤都覺得突然、直呼可惜。
有人回憶「這是我20幾年前高中時期打工的地方！也是我當時訂婚首選的場地～有很多快樂回憶！謝謝家欣樓」，也有人留言「又一家被武漢肺炎拖垮的老店 ....唉...這3年倒掉的餐飲店印象中應該有20家了」，覺得不捨。
市議員陳治雄說，家欣樓屬於中型餐廳，樓上打通可有百桌規模，菜色經濟實惠，頗受好評；雖然是老闆自己的房子，沒有店面房租壓力，且是家族經營的餐廳，但這幾年受疫情衝擊很大，訂桌情形不如以往，人事開銷費用龐大，才會決定歇業止血。
立委高虹安也認為，家欣樓的歇業絕非個案，許多餐飲店家不敵疫情難關紛紛倒閉，有的還在努力希望撐下去，政府編列8400億元防疫預算，希望針對紓困振興項目「要花在刀口上」，政府要實際了解產業現況與困境，量身打造紓困振興模式才是正解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言