國民黨桃園開全代會有譜 不拒借了？議長找到解決方法

中國國民黨計畫8月28日在桃園巨蛋體育館召開全代會，因為向桃園市政府租借場地的時候，被以有大型羽球競賽為由打回票，國民黨這邊傳出民進黨執政的市政府刁難，議長邱奕勝昨天出面協調，確認28日場地可以借給國民黨開會，不影響羽球競賽。

邱奕勝中午證實確有此事，不過他是因為看新聞報導國民黨借場地不成，覺得納悶，於是連絡體育局和市政府相關單位，想了解情況，國民黨黨中央事先和事後並沒有找他幫忙，也沒提過這件事。

邱奕勝找市政府了解情況後，發現羽毛球比賽用到8月26、27日兩天，國民黨全代會是28日，雖然當初國民黨申請租用巨蛋開全代會的時間是26、27、28日3天，但實際上只有28日開會，前兩天是場地布置等準備時宜，只要與毛球比賽27日結束，國民黨這邊立即進入布置全代會會場，28日一樣可以順利開會。

邱奕勝建議市政府做事情兩全其美，既然兩個大型活動不衝突，就同意國民黨28日開全代會的申請。市政府也認為可行，接受邱奕勝的建議。

邱奕勝這次主動出面協調，一樣保持過去低調行事的風格，中午證實這件事情的時候也只是輕描淡寫，不提國民黨沒找他幫忙的原因。不過有議員質疑這是否突顯國民黨黨中央做事情，缺少周延的考量，場地借不成就傳出地方政府阻擾，議長卻是看新聞報導主動了解，並解決問題。

還有，對照5月18日黨中央直接宣布徵召張善政參選，邱奕勝和爭取提名的呂玉玲、羅智強事先和當天宣布前完全不知情，造成走地方和中央之間的心結至今還沒有全部解開，國民黨中央黨部以後做事情，和地方有關的是不是要先和地方討論，不要一意孤行。

市府新聞處長詹賀舜下午表示，有關國民黨租借桃園巨蛋場地，原其洽詢日期為8月26至28日，而市府人事處舉辦「公教人員盃羽球賽」日期為8月26至27日，因此租借日期有所衝突，且國民黨於6月23日始來文申請，尚未完成借用程序，依照規定，於同一時段有多數人申請使用同一場地，應以體育活動優先借用，市府皆依法行政，並無臨時拒借。

詹處長指出，經議長辦公室昨天協調後，市府規畫8月27日「公教人員盃羽球賽」結束後，盡快整理巨蛋場地，讓國民黨可以提早進場布置，於8月28日舉行全代會，這是雙方為了讓2場活動皆能順利舉辦，所找出的圓滿解決方式。

詹賀舜稍早表示，鄭文燦市長對於體育館租借只有一個要求，就是依法行政，讓體育館發揮以體育活動為優先的多元使用模式；不論租借單位為何，只要符合規定，正式行文租借，而且有檔期，體育局都會核准，這個規則行之有年，並未因人改變。

詹賀順強調，市府不會禁止任何政黨租借體育館場地，但必須正式行文，也不能因為身分為政黨，改變租借規定。