影／竹市「公道三」等了30年今天通車 住戶歡喜

新竹市「公道三」新闢道路今天通車，從台68開車前往國道3號、香山地區更便捷，不用再繞經國路、延平路，成為台一線重要替代道路。不少周邊居民今天開心參與通車典禮，見證這歷史一刻，市長林智堅也透過視訊感謝78戶原住戶的成全，讓1條500公尺的路得以順利打通。

公道三新闢道路推動歷任5任市長，整整花了30年盼到通車，市府今天在公道三舉行通車典禮，林智堅因確診出關仍在自主健康管理期間，人在市府透過視訊參與典禮，副市長沈慧虹率領市府團隊、立委柯建銘、內政部營建署總工程司游源順與多名里長、居民到場見證。

市府工務處長葉時青簡報說明，談及公道三在用地取得協調階段最為困難，市府拉高補償費、先建後拆，挨家挨戶說明，讓拆遷安置作業能順利推進；公道三路也設置容納電力、電信、自來水與汙水管線的地下共同管道，未來新增管線、維修不必開挖。

「感謝78戶原住戶，成為打通公道三的助力！」林智堅說，30年日子很長，剛出生的嬰兒也轉成大人，公道三新闢道路是他參選新竹市長的重要政見，上任後就隨即啟動，「目標就是要打通公道三」，感謝原住戶的成全，從阻力變成推動道路的助力。

林智堅市長也特別感謝前議長鄭成光，公道三是全國第一個舉辦都市計畫聽證會的道路徵收案，在地有許多聲音，鄭成光前議長當時代表市府到中央參加聽證會，以在地民代身分發聲，為公道三走出關鍵一步。

過去參與拆遷協調的沈慧虹致詞時一度哽咽，她回憶走入家戶時，曾因為不夠熟悉被請了出來到外面吹風，但也體會到要有更多體諒與合作，公道三新闢道路走過抗爭與繁複溝通，很感動居民、原住戶、里長跟議員跟市府的團結，成就這樣的公共建設。

72歲蔡姓住戶原本住在公道三一帶，雖然整間房子都因配合道路全拆了，但他認為都市發展走到一定程度，「沒有拆不行啦」，市府提供的補償方案不錯，配地後重新蓋房子，自己去年已經住進去，「離公道三也不遠，交通也不錯」，自己給予認同。