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反潛直升機墜機工長不治 鄭文燦：照顧好妻小就業就學

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長（右）表示會全力照顧劉尚鈞機工長的家人。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦市長（右）表示會全力照顧劉尚鈞機工長的家人。記者鄭國樑／攝影

海軍S-70C反潛直升機訓練重落地，造成4位軍官受傷，機工長劉尚鈞重傷不治，桃園市長鄭文燦今天上午和團隊在國防部、桃園榮民服務處等單位人員陪同，前往劉機工長在蘆竹區的靈堂致意、慰問家屬，電表示將給予家屬最大的協助。

鄭文燦表示，劉尚鈞機工長因公殉職，他住在中壢，除了國防部的撫卹，給予家屬後續的工作照顧之外，市府也會給予各種協助，包括喪葬慰問，後續希望為孩子設置教育基金，市府會媒合社會資源照顧劉尚鈞的妻子和女兒。

鄭文燦說，劉尚鈞年輕就從軍，保衛國家，在演訓的時候不幸發生意外，大家都非常的不捨，希望能夠給遺族更大的鼓勵。

至於會不會入祀忠列祠或有其他的安排？鄭文燦表示會尊重家屬的意願，今天和家屬協調後，敲定在市立殯儀館舉行追思會，至於家屬後續的意願他和市府都會尊重。

退輔會桃園市榮民服務處處長徐偉光表示，榮服處對榮民和遺眷的照顧無微不至，機工長劉尚鈞的女兒還在讀小學，榮服處有遺腹認養專戶，每個月會提供3000元就學輔助金，過年過節加發1萬元，一直照顧到大學畢業。

劉尚鈞的太太目前在電子公司上班，距離家比較遠，徐偉光說明國防部和海軍司令部會做最好的安排；鄭文燦市長也請市政府和軍方協調為劉機工長的太太安排合適的工作；榮服處也有就學就業小組和企業連結，會幫忙謀合和好的工作。

至於家庭整體的照顧，榮服處會全心全力讓協助給予全新的照顧，同時會拜訪學校，請校方和榮服處的心輔人員一起合作安排孩子心靈輔導，降低哀傷，這也是對為國家犧牲奉獻的烈士給予最崇高的敬意。立委鄭運鵬、市議員郭麗華上午也和鄭文燦一起到劉尚鈞靈堂致意。

桃園榮民服務處處長徐偉光（左）表示會提供劉尚鈞女兒就學輔助金一直到大學畢業。記者鄭國樑／攝影
桃園榮民服務處處長徐偉光（左）表示會提供劉尚鈞女兒就學輔助金一直到大學畢業。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦 桃園市長 榮民

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