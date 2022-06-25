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1至3月交通事故死亡增8人 竹縣湖口將改善22易肇事路段

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科主持道安會議，針對湖口鄉1至3月交通事故死亡人數大幅增加，請警方加強取締，並改善湖口22處易肇事路段 。圖／竹縣府提供
新竹縣長楊文科主持道安會議，針對湖口鄉1至3月交通事故死亡人數大幅增加，請警方加強取締，並改善湖口22處易肇事路段 。圖／竹縣府提供

新竹縣召開道安會議，會中提出今年1至3月道路交通安全事故統計；其中湖口鄉今年第一季累計死亡11人，較去年同期增加8人，為竹縣死亡人數增加幅度最高的鄉鎮市，增加案件以機車、高齡者和酒駕族群為主；警方將加強取締違規，工務單位也將針對湖口鄉22處易肇事路段進行改善。

新竹縣長楊文科在道安會議中強調，務必跨領域、跨部門協調及合作，以「零死亡之態度」為目標，除了請新湖分局加強易肇事路段攔查取締超速與違規，加強見警率；工程部分已由工務單位盤點湖口鄉22處易肇事路段，預計規畫幹支道區分、行人穿越道、速限、車道縮減等工程，並於9月底完成。

楊文科表示，針對轄內肇因與地區特性，加強湖口鄉學校、樂齡學習中心、各宣導管道等場次與力度，宣導對象和內容因地制宜；而湖口鄉外籍移工眾多，大多騎乘電動自行車，持續結合新竹縣工業管理局與廠內廠商加強宣導。另道安委員也提醒建議道安會報應與湖口公所深度討論，共同找出需改善的缺口。

此外，因應新竹縣YouBike 2.0即將在6月27日正式啟用，道安會報也提出公共自行車的因應作為，包含加強宣導「自行車是慢車的一種，在一般道路上應靠最右側行駛或行駛自行車專用道、人車共用的人行道要禮讓行人優先通行、專用人行道要下車牽行」等重要觀念，因為使用族群學生最多，因此在放暑假前，將透過各級學校向學生加強道路安全觀念，提供更友善及安全的騎乘環境。

新竹縣YouBike 2.0即將在6月27日正式啟用，縣府將於暑假前，將透過各級學校向學生加強道路安全觀念，提供更友善及安全的騎乘環境。圖／竹縣府提供
新竹縣YouBike 2.0即將在6月27日正式啟用，縣府將於暑假前，將透過各級學校向學生加強道路安全觀念，提供更友善及安全的騎乘環境。圖／竹縣府提供

電動自行車 新竹 人行道

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