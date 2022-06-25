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促竹北高鐵學區就近入學 文小三、文中二興建計畫啟動

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
文中二規畫設計特色，是將建築空間與國文課本結合，讓作家筆下的花草樹木，現身在校園各角落，營造情境與動態相融的教學場域。圖／新竹縣政府提供
文中二規畫設計特色，是將建築空間與國文課本結合，讓作家筆下的花草樹木，現身在校園各角落，營造情境與動態相融的教學場域。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北地區人口成長迅速，尤以高鐵特定區、生醫園區一帶為最，人口增長、學生就近入學問題相對急迫，新竹縣政府展開高鐵文中二、文小三設校進度會議，近日已完成建築師評選，正辦理規畫設計中。

新竹縣教育局表示，文小三基地位於隘口二路、隘口三街、高鐵八路、高鐵九路間，鄰近新竹生物醫學園區、新竹高鐵站、台大生醫醫院竹北院區。面積約2.31公頃，預計規畫普通教室48間、專科教室28間，全案經費預估11億5467萬3千元（其中，中央補助3億4804萬2240元整）。

文小三規畫設計特色，將以六角建築群體型態呈現，有別於過去校舍慣用的矩形紋理設計。負責規畫的周大同建築師說，小朋友們將在六角型蜂巢的教室裡上課，像是蜜蜂群體合作的屬性能在校園裡展現；同時在非制式空間裡，納入讀書角、洗手台、教學與遊戲等互動空間。整體校園顏色則採仿木色裝飾、景物營造以及與鄰近周邊建物的互動連接，未來家長接送的動線，也都詳盡規畫。

相鄰的文中二新建校舍工程，基地則位於興隆路五段、文興路二段、高鐵九路、隘口二路之間；面積約2.66公頃，預計興建48間普通教室、32間專科教室，經費估計12億78萬8927元（其中，中央補助3億5957萬3760元整）。

林威政建築師事務所指出，文中二規畫設計中最大的建築特色，是將建築空間與國文課本結合，讓作家筆下的花草樹木，如：席慕蓉詩作裡的「七里香」、琦君散文下的「桂花雨」、荒野保護協會徐仁修筆下的「油桐花編織的秘境」…，一一現身在校園各個角落，營造出情境與動態相融的教學場

域。

周大同建築師（右）向新竹縣長楊文科（中）說明文小三的規畫設計。圖／新竹縣政府提供
周大同建築師（右）向新竹縣長楊文科（中）說明文小三的規畫設計。圖／新竹縣政府提供
文小三規畫設計特色，將以六角建築群體型態呈現，有別於過去校舍慣用的矩形紋理設計。圖／新竹縣政府提供
文小三規畫設計特色，將以六角建築群體型態呈現，有別於過去校舍慣用的矩形紋理設計。圖／新竹縣政府提供
文中二完工示意圖。圖／新竹縣政府提供
文中二完工示意圖。圖／新竹縣政府提供
文小三完工示意圖。圖／新竹縣政府提供
文小三完工示意圖。圖／新竹縣政府提供

高鐵 建築 新竹

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