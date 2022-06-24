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苗縣發放行車友善貼紙 提醒同理身障者車輛

中央社／ 苗栗縣24日電

苗栗縣政府為落實身心障礙者權利公約精神，首創「請友善體諒」行車友善貼紙，供身障朋友車輛貼於車身後側，提醒後方人車發揮同理心，友善對待。

苗栗縣政府社會處統計，全縣身障人口3萬3817人，其中領有行動不便者停車位識別證高達1萬1465人，不少輪椅族及行動不便者有自行開車、親友接送或搭乘大眾交通工具外出的需求，為響應身心障礙者權利公約（CRPD）精神，落實公平參與、機會平等、權益保障等宗旨，設計全台首創的身心障礙者行車友善貼紙。

社會處今天在縣府舉辦「響應友善貼紙，共創幸福價值」記者會，發表貼紙樣式，貼紙上除印有「請友善體諒」字樣，也結合苗栗縣吉祥物「貓裏喵」圖案。

社會處長楊文志指出，身障朋友們可將貼紙貼在自家車輛車身後側明顯處，讓行進間車輛接近看到時，發揮同理心，對於上下車速度較慢的行動不便者多一分體諒，友善對待，營造友善溫馨的交通環境。

社會處表示，凡設籍或實際居住於苗栗縣並領有身心障礙證明者，24日起會隨身障停車證一併發放，另有多處地點也可索取，包括18鄉鎮市公所、縣府第二辦公大樓1樓身障服務台、身心障礙發展中心服務台以及苗栗縣南區輔具資源中心（通霄鎮平元里活動中心內）。

苗栗縣 身障 記者會

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