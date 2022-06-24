後代自掏腰包修復古蹟傳美談 竹市周益記辦特展

新竹市北門街「周益記」2013年指定為新竹市市定古蹟，是竹市第一個私有權人自提指定古蹟、自行全額出資修復、自營運的典範；周家屋主為傳承在地文化資產，近期在周益記後棟舉辦特展，預計7月開放民眾預約參觀。

副市長沈慧虹今天親訪即將開幕的特展，屋主周友達熱心介紹。沈說，非常感佩周友達對於古蹟保存的用心與理念，古蹟修復全由周友達全額出資，更從調查研究、規畫設計到現在的修復工程、及未來完工後的活化再利用，皆親力親為，為新竹市保留一棟重要美麗的文化資產。

周友達表示，曾在此老宅生活過十幾年，有很深很濃的情感，更是父執輩的重要記憶，他認為房子就是歷史保存最好的證明，也是凝聚後代子孫重要的建築，於是有自行申請為市定古蹟的想法。

周友達表示，修復過程中不斷與團隊針對老宅每個工序與細節進行討論，期盼重現古蹟風貌的同時，並成立推廣協會傳達愛護文化資產的理念。此次特展設計淺顯易懂搭配活潑可愛的插圖，也展出修復過程中挖出的陶甕陰井與瓦片，讓大家更認識老宅。

文化局長張馨之表示，周益記是竹市浦西派武功周家第四代子孫周敏益的故宅，是周氏在1923年向新竹望族李家（周敏益母親李氏桔娘家）所購入，實際興建年代並無文獻史料記載，現存最久遠的年代證據為神明廳立柱「庚辰年7月」（1880年）落款，應有100年以上的歷史。