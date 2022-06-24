快訊

烏媒：俄軍洗劫烏克蘭最大太陽能發電廠 偷光太陽能板

首例猴痘侵台...有哪些症狀、會人傳人嗎？11大QA一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後代自掏腰包修復古蹟傳美談 竹市周益記辦特展

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市北門街「周益記」是竹市第一個私有權人自提指定古蹟、自行全額出資修復、自營運的典範，周家屋主在周益記後棟舉辦特展，預計7月開放民眾預約參觀。圖／市府提供
新竹市北門街「周益記」是竹市第一個私有權人自提指定古蹟、自行全額出資修復、自營運的典範，周家屋主在周益記後棟舉辦特展，預計7月開放民眾預約參觀。圖／市府提供

新竹市北門街「周益記」2013年指定為新竹市市定古蹟，是竹市第一個私有權人自提指定古蹟、自行全額出資修復、自營運的典範；周家屋主為傳承在地文化資產，近期在周益記後棟舉辦特展，預計7月開放民眾預約參觀。

副市長沈慧虹今天親訪即將開幕的特展，屋主周友達熱心介紹。沈說，非常感佩周友達對於古蹟保存的用心與理念，古蹟修復全由周友達全額出資，更從調查研究、規畫設計到現在的修復工程、及未來完工後的活化再利用，皆親力親為，為新竹市保留一棟重要美麗的文化資產。

周友達表示，曾在此老宅生活過十幾年，有很深很濃的情感，更是父執輩的重要記憶，他認為房子就是歷史保存最好的證明，也是凝聚後代子孫重要的建築，於是有自行申請為市定古蹟的想法。

周友達表示，修復過程中不斷與團隊針對老宅每個工序與細節進行討論，期盼重現古蹟風貌的同時，並成立推廣協會傳達愛護文化資產的理念。此次特展設計淺顯易懂搭配活潑可愛的插圖，也展出修復過程中挖出的陶甕陰井與瓦片，讓大家更認識老宅。

文化局長張馨之表示，周益記是竹市浦西派武功周家第四代子孫周敏益的故宅，是周氏在1923年向新竹望族李家（周敏益母親李氏桔娘家）所購入，實際興建年代並無文獻史料記載，現存最久遠的年代證據為神明廳立柱「庚辰年7月」（1880年）落款，應有100年以上的歷史。

周益記建築為傳統的街屋建築形式，鄰街外觀面闊為五間寬的拱門造型，實際上內部為三間店面寬形式，是北門大街中面闊最廣的街屋式建築。如此立面呈現與周邊常見的單開間狹長傳統街屋形式相異。拱形門窗、立面山頭高低起伏的輪廓，都很獨特。

新竹市北門街「周益記」是竹市第一個私有權人自提指定古蹟、自行全額出資修復、自營運的典範，周家屋主在周益記後棟舉辦特展，預計7月開放民眾預約參觀。圖／市府提供
新竹市北門街「周益記」是竹市第一個私有權人自提指定古蹟、自行全額出資修復、自營運的典範，周家屋主在周益記後棟舉辦特展，預計7月開放民眾預約參觀。圖／市府提供

古蹟 新竹

延伸閱讀

竹市首例自提指定古蹟 老宅周益記辦特展7月登場

影／竹市「公道三」周六將通車 蔡英文總統視察肯定

高虹安痛批竹市首長雙辭「離譜」 綠營反駁：負責任

竹市環保績效優異 獲環保署10項大獎總考核「特優」

相關新聞

影射利益掛勾4人幫 林智堅怒告內容農場「假蘋果」

昨天網路出現1則新聞內容指涉新竹市長林智堅、警政委員陳耀南等人為利益掛勾的政治4人幫。竹市府今晚指出，全篇內文通篇杜撰、...

苗栗泰安午後暴雨傾洩 往溫泉區之路成滾滾黃河

苗栗縣泰安鄉下午2點多下起大雨，雨勢又急又大，通往泰安溫泉區的苗62線道路部分路段被大雨炸得如滾滾黃河，大量雨水順山勢傾...

後代自掏腰包修復古蹟傳美談 竹市周益記辦特展

新竹市北門街「周益記」2013年指定為新竹市市定古蹟，是竹市第一個私有權人自提指定古蹟、自行全額出資修復、自營運的典範；...

二化螟蟲災蔓延成白穗 苑裡有機稻米減產達6成以上

苗栗縣苑裡鎮是稻米量產的大穀倉，有機稻米更高達百公頃以上，但今年受天候多雨影響，水稻已陸續進入抽穗期，卻發生二化螟蟲蟲害...

暑熱將至防溺水 苗栗市祭水神祈福以「零溺斃」為目標

暑期將屆，夏季戲水高峰期也將隨之而來，苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式，同時集合市內多支守望相...

桃園龜山區上千戶7月11日停水、減壓11小時

台灣自來水公司第二區管理處為辦理「龜山工業區山鶯路173-9號200mm管線斷管工程，7月11日中午1點起至12日凌晨0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。