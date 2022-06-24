影射利益掛勾4人幫 林智堅怒告內容農場「假蘋果」
昨天網路出現1則新聞內容指涉新竹市長林智堅、警政委員陳耀南等人為利益掛勾的政治4人幫。竹市府今晚指出，全篇內文通篇杜撰、子虛烏有，更以「每日蘋果」為名偽裝成「網路新聞」，且文章並未具名，顯然為有心人士惡意編造，林智堅與市府今天委任律師提告散播訊息者，捍衛市府與市長名譽。
市府指出，「每日蘋果」網站以疑似內容農場方式，轉發刊載各家新聞，府內資訊人員初步研判，該網站公司位址在新加坡，IP位址則在美國，昨天更發布一則訊息，影射林智堅與新竹市政府涉及不法情事。
市府法制科指出，捏造杜撰訊息之行為，已涉觸犯刑法侮辱、誹謗、妨礙信用等，市府已委任律師魏芳瑜追訴相關人員之法律責任，將根據刑法第140條之侮辱公務員執行之職務罪、第309條第1項公然侮辱罪、第310條第2項加重誹謗罪、第313條第2項妨害信用罪提告，捍衛市府與市長名譽，以正視聽，市警局也已經受理。
市府也呼籲民眾，接獲來源不明的訊息時，勿隨意散播、轉傳。昨日經民眾舉報市府，已有個人帳號將相關訊息散播於Line社群「關埔重劃區－光埔空中廊道促會」與臉書社團「新竹踢爆王」2處，市府後續也會一併追究相關法律責任。
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