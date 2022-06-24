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桃園市暑期親子線上共學 8場故事學習感受多元文化

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
手語主播牛暄文（右）及手語翻譯員蕭匡宇透過以聲障者的孩子為主角的故事，帶領親子體驗聾人的文化與手語，教育局長林明裕（左）在宣傳活動上也體驗精彩的手語故事。記者鄭國樑／攝影
手語主播牛暄文（右）及手語翻譯員蕭匡宇透過以聲障者的孩子為主角的故事，帶領親子體驗聾人的文化與手語，教育局長林明裕（左）在宣傳活動上也體驗精彩的手語故事。記者鄭國樑／攝影

桃園市教育局表示，高中以下學校7月1日放暑假，市政府家庭教育中心安排自7月5日至8月23日，每周二晚間7點半至8點20分，辦理8場「故事裡的多元文化」親子線上共學課程，有閩南、客家、原住民、新住民與聾人文化，透過故事搭起不同族群與孩子們的橋梁，讓親子共同學習相互尊重並理解不同文化的差異，營造友善的生活環境。

教育局表示，8場系列課程特別在第2場安排手語故事，由手語主播牛暄文及手語翻譯員蕭匡宇，透過以聲障者的孩子為主角的故事，帶領親子體驗聾人的文化與手語。聽損的小熊可以跟媽媽出門買東西嗎？要如何讓聽不到的小熊知道雞蛋糕一份多少錢呢？小熊又是如何知道有客人按門鈴？牛暄文表示，手語繪本的誕生，是希望站在聾人的立場，為大小朋友營造一個友善的閱讀世界，也希望透過繪本中暗藏的聾人文化，讓大家能理解聾人，並找到對的方式與聾人溝通。

閩南文化部份，邀請台語文學雜誌主編林杏娥，以水鬼變城隍的故事，了解鬼怪與民間祭祀在這塊土地上累積的歷史記憶，說故事當周適逢中元節，相當應景更增添鬼文化的神祕氣氛；原住民文化則邀請古坑華德福實驗高中教師乜寇.索克魯曼，透過布農族傳說介紹生態智慧，台灣黑熊和雲豹同是「高山霸主」，尊重深山裡的巨靈，認識人與土地的關係，以及大自然和生命的傳承。

新住民文化邀請多元文化大使陳妍蓁說印尼版的灰姑娘故事，印尼版的灰姑娘一樣刻苦耐勞嗎？會有玻璃鞋及南瓜馬車嗎？家庭教育中心期待透過一系列的故事，讓親子在開心聽故事的同時，吸收到不同民族脈脈相傳的文化特質，透過認識、交流，進而同理、接納，並以相互尊重平等的態度，提昇友善的共融環境。每場次除了好聽故事外，老師還會帶領孩子進行繪畫、手作、語言學習等小活動，完成課程的指定小任務，就有機會參加抽獎獲得繪本。

手語 親子 原住民

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