桃園南埔市民活動中心啟用 優質關懷據點和多功能空間

桃園市桃園區南埔市民活動中心整修竣工，鄭文燦市長今天下午參加啟用典禮，表示活動中心為地上3層樓的建築，總樓地板面積約275坪，前身埔子派出所遷至力行路後，市府整修為活動中心。

南埔市民活動中心工程經費約2666萬元，除了改善相關設備，還設置社區關懷據點、多功能集會空間、里辦公處及教室等設施，鄭文燦希望未來能發展多元班隊，居民也可享有舒適優質的活動據點。

鄭文燦說，他擔任市長近8年深知桃園的發展潛力，當其他縣市面對人口流失、少子化危機時，桃園在升直轄市後8年人口成長21萬人，吸引許多年輕家庭在桃園落腳、工作、生活並追求人生的夢想。

桃園區長洪清淵表示，南埔市民活動中心1樓為社區關懷據點，2樓多功能集會空間，3樓里辦公處及教室，先前工程除針對既有設備、天花板、地板與牆面翻修，也增設廚房、電梯、無障礙廁所、多功能鏡面教室等設施，提供居民更方便、更友善的活動空間。