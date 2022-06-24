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桃園南埔市民活動中心啟用 優質關懷據點和多功能空間

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
南埔市民活動中心原本是派出所。圖／桃園區公所提供
南埔市民活動中心原本是派出所。圖／桃園區公所提供

桃園市桃園區南埔市民活動中心整修竣工，鄭文燦市長今天下午參加啟用典禮，表示活動中心為地上3層樓的建築，總樓地板面積約275坪，前身埔子派出所遷至力行路後，市府整修為活動中心。

南埔市民活動中心工程經費約2666萬元，除了改善相關設備，還設置社區關懷據點、多功能集會空間、里辦公處及教室等設施，鄭文燦希望未來能發展多元班隊，居民也可享有舒適優質的活動據點。

鄭文燦說，他擔任市長近8年深知桃園的發展潛力，當其他縣市面對人口流失、少子化危機時，桃園在升直轄市後8年人口成長21萬人，吸引許多年輕家庭在桃園落腳、工作、生活並追求人生的夢想。

桃園區長洪清淵表示，南埔市民活動中心1樓為社區關懷據點，2樓多功能集會空間，3樓里辦公處及教室，先前工程除針對既有設備、天花板、地板與牆面翻修，也增設廚房、電梯、無障礙廁所、多功能鏡面教室等設施，提供居民更方便、更友善的活動空間。

今日包括桃園市議會副議長李曉鐘、市議員余信憲、林政賢、陳美梅、黃家齊、民政局副局長陳玉明、桃園區長洪清淵、桃園區農會理事長吳德富及多位里長都出席。

南埔市民活動中心小而美，活動空間寬敞。圖／桃園區公所提供
南埔市民活動中心小而美，活動空間寬敞。圖／桃園區公所提供
桃園區南埔市民活動中心啟用，地方熱鬧慶祝。圖／桃園區公所提供
桃園區南埔市民活動中心啟用，地方熱鬧慶祝。圖／桃園區公所提供

桃園 鄭文燦

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