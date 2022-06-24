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竹市首例自提指定古蹟 老宅周益記辦特展7月登場

中央社／ 新竹市24日電

周益記是一棟座落於新竹市北門街的老宅，102年指定為新竹市定古蹟，是竹市首例私有權人自提指定古蹟，預計7月將舉辦特展，開放民眾參觀，了解古蹟修復過程。

新竹市副市長沈慧虹今天訪視即將開幕的周益記特展，並透過新聞稿表示，周益記的修復經費龐大，皆是屋主周友達全額出資，包括調查研究、規劃設計到現在的修復工程及完工後的活化再利用，為新竹市保留一棟重要美麗的文化資產。

沈慧虹談及，周友達還創設「周益記文化遺產永續發展協會」，陸續舉辦古蹟修復相關的教育推廣活動，將小時記憶與城市記憶脈絡結合，將修復古蹟的經驗與大家分享，成為公共性的存在。

周友達於稿中表示，曾在此老宅生活過十幾年，有很深很濃的情感，更是父執輩的重要記憶，他認為房子就是歷史保存最好的證明，也是凝聚後代子孫重要的建築，於是有自行申請為市定古蹟的想法。

周友達指出，此次特展透過淺顯易懂搭配活潑可愛的插圖，來吸引民眾更了解古蹟修復過程，也展出修復過程中挖出的陶甕陰井與瓦片，讓大家更認識這棟老宅。

新竹市文化局長張馨之表示，周益記是竹市浦西派武功周家第四代子孫周敏益的故宅，是周氏在1923年向新竹望族李家（周敏益母親李氏桔娘家）所購入，實際興建年代並無文獻史料記載，現存最久遠的年代證據為神明廳立柱「庚辰年7月」（1880年）落款，應有100年以上的歷史。

文化局表示，周益記建築為傳統的街屋建築形式，鄰街外觀面闊為5間寬的拱門造型，是北門街中面闊最廣的街屋式建築，大厝的外觀有顯著的拱形門窗，在藝術裝飾上有日本大正年間流行的西方建築風格，在立面上飾以華麗的洗石子或泥塑圖樣，而立面山頭高低起伏的輪廓，相當獨特。

古蹟 新竹

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