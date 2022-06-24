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二化螟蟲災蔓延成白穗 苑裡有機稻米減產達6成以上

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，蟲害造成白穗情形嚴重，初估一期有機稻作減產高達6成以上。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞表示，蟲害造成白穗情形嚴重，初估一期有機稻作減產高達6成以上。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣苑裡鎮是稻米量產的大穀倉，有機稻米更高達百公頃以上，但今年受天候多雨影響，水稻已陸續進入抽穗期，卻發生二化螟蟲蟲害，白穗情形嚴重；今午相關單位現場查勘，發現有蟲害的多為有機稻田，初估一期有機稻作減產高達6成以上。

今天下午2點左右，苑裡鎮公所及農會邀農委會苗栗區農業改良場及縣府官員共同查勘稻田蟲害情形，從白穗及莖損枯心研判，應該是二化螟蟲危害導致。且發生蟲害農田多為有機稻田，上百公頃契作有機稻田，輕微的有3成白穗，嚴重的達9成面積。

苗栗農改場作物改良課員林家玉表示，螟蟲危害造成白穗，嚴重影響水稻產量與品質，尤其是有機稻田，根本難以施藥防治，只能將白穗抽起帶離農田，防止蟲卵繼續孵化。

農民吳水池說，希望政府能開放有機田燃燒稻草，降低蟲害；農民陳賢章說，他栽植1.3公頃有機稻米，發生白穗情形持續惡化中，難以用人力防治，希望政府能有相關補助方案。

縣府農業處官員表示，農委會針對水稻有保險補償措施，病蟲害也無法適用天然災害補助。苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞則表示，初估一期有機稻作減產高達6成以上，雖然農委會針對有機或慣行農田都有保險機制，甚至有加強型（農民自保）保險，但都需要收成後的減產數量，以5年均數來估算核定，但從未見農委會啟動保險機制，對種稻的農友來說是相當不公平。

今午下午相關單位現場查勘，發現有蟲害的多為有機稻田。記者吳傑沐／攝影
今午下午相關單位現場查勘，發現有蟲害的多為有機稻田。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮有機稻田的二化螟蟲造成白穗情形嚴重，一期稻作初估減產高達6成以上。記者吳傑沐／攝影
苑裡鎮有機稻田的二化螟蟲造成白穗情形嚴重，一期稻作初估減產高達6成以上。記者吳傑沐／攝影
苗栗農改場作物改良課員林家玉表示，螟蟲危害造成白穗，嚴重影響水稻產量與品質。記者吳傑沐／攝影
苗栗農改場作物改良課員林家玉表示，螟蟲危害造成白穗，嚴重影響水稻產量與品質。記者吳傑沐／攝影

農委會 保險 農民

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