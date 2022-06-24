桃園航空城文史調查工作站揭牌 與在地居民一起存故事

桃園市長鄭文燦今天上午出席大園區航空城文史調查駐地工作站揭牌開幕活動，與「憶載航空城」新書發表會，並表示桃園航空城計畫已邁入實質開發階段，除了讓居民權益極大化，市府也地思考大園的地方歷史記憶與社會紐帶，因此在開發初期即啟動文化資產調查與影像紀錄，希望保存航空城的在地歷史記憶。

鄭文燦指出，2016年文化局公告指定「前空軍桃園基地設施群」為市定古蹟，並於航空城計畫區內劃定7處高達13.7公頃的古蹟保存區，也爭取文化部「再造歷史現場計畫」與國防部經費，針對古蹟修復、活化及再利用，目前黑貓中隊停機棚已修復完成，後續將規畫第1輪活化利用。在無形文化資產方面，「航空城文史調查駐地工作站」今日揭牌，將與在地居民共同保存過去的在地故事。

鄭文燦強調，航空城周邊居民的故事屬於大園，不會消失、也不會不見，未來市府將進一步推動航空城博物館，歡迎民眾捐贈相關文物、照片及影像等歷史資料，完整保存航空城的重要文化資產。

鄭文燦說，航空城都市計畫範園超過4500公頃，區段徵收面積約2600公頃，為全國最大的都市計畫，在推動開發的同時，從居民、地方、文化與生態等多面向的保留工作，也是市府各局處的重點工作。

文化局長莊秀美表示，航空城文史調查駐地工作站為航空城博物館前期推動據點，透過文史蒐集及社區互動，建構在地文史資訊平台，並定期舉辦展覽與導覽活動，全方位詮釋航空城的記憶及願景。為了將航空城文史帶入社區，7月至11月將陸續舉辦主題展、航空城文化小旅行、居民口述論壇、青年社會參與論壇及駐地工作站成果展等，歡迎市民朋友踴躍參與蛻變中的航空城在地記憶。詳細活動資訊請至「前空軍桃園基地設施群」粉絲專頁網址：https://www.facebook.com/taoyuanairbase/查詢。