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暑熱將至防溺水 苗栗市祭水神祈福以「零溺斃」為目標

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式。記者胡蓬生／攝影

暑期將屆，夏季戲水高峰期也將隨之而來，苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式，同時集合市內多支守望相助巡守隊，授旗成立苗栗市河川巡防隊，7月起至8月底將展開62天暑期防溺及救護任務，並以「零溺斃」作為防溺最高目標。

苗栗市長邱鎮軍表示，後龍溪流經苗栗市，從龜山大橋至北勢大橋因落差大且短，被列為危險水域，民眾搶救溺水者時須謹記「救溺」口訣 「叫叫伸拋划，救溺先自保」，第一時間務必大聲求援，利用周圍可救生器材，切勿貿然下水救人。

建議民眾使用急救抛繩，市公所在後龍溪沿岸龜山大橋、新東大橋、玉清大橋下及模型飛機場共4處設有急救抛繩站，呼籲民眾，急救抛繩為救命用，千萬不要惡意拿走，並請發揮公德心勿在抛繩站丟垃圾。

他指出，過去後龍溪流經市區的河域常發生溺水意外，暑假也是學生溺水高峰期，請家長確實了解子女行蹤，並安排正當休閒，切記不要到危險水域戲水的原則，民眾如發現有學童戲水也請立即制止，大家共同來防止溺水意外。祭水神儀式除消災解厄，祈求神明保佑河域平安，並提醒愛玩水民眾應選擇有救生人員值勤的游泳池戲水，豎有危險標語地區水域絕對不進入，確保自身安全。

苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟前舉行祭水神祈福儀式。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟祭水神祈福，並授旗成立苗栗市河川巡防隊。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟祭水神祈福，並授旗成立苗栗市河川巡防隊。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟祭水神祈福，並授旗成立苗栗市河川巡防隊。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所上午在頭屋大橋旁的橋頭伯公廟祭水神祈福，並授旗成立苗栗市河川巡防隊。記者胡蓬生／攝影

溺水 巡守 機場

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