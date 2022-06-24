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桃園龜山區上千戶7月11日停水、減壓11小時

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龜山區7月11日自來水換管影響上千戶。記者鄭國樑／攝影
龜山區7月11日自來水換管影響上千戶。記者鄭國樑／攝影

台灣自來水公司第二區管理處為辦理「龜山工業區山鶯路173-9號200mm管線斷管工程，7月11日中午1點起至12日凌晨0點停水施工，請民眾預先儲水備用。桃園市政府經發局表示，將持續督促水公司儘速完工復水，降低民眾用水不便。

經發局表示，這次停水影響戶數約656戶，水壓降低戶數360戶。停水區域：龜山區山德里、山頂里(山鶯路、山鶯路 130、340 巷、民安街、民安街 64、128 巷、將軍巷、文華巷、中華巷、國光巷、福星巷、中興路（明興街西側往山鶯路方向）、興業街、興業巷、建國東路（鐵軌東側往山鶯路方向） ，以上含巷弄街。

水壓降低區域龜山區山德里（信義街、忠孝街、忠孝街37、48、56 巷、萬全街、民安街 93 巷）。停水及水壓降低時間共11小時，有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或洽詢當地里長。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https://www.water.gov.tw/mp.aspx?mp=1

停水 桃園

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