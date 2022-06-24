中壢臨時站預計2024年完工 王國材：鐵路地下化縫合城市路網

桃園鐵路地下化獲2020年獲行政院核定後，由交通部鐵道局續辦工程設計，因中壢車站工程牽涉台鐵和機捷延伸線地下道施作順序與站體連接，為維持既有營運和地下化工程推動設置臨時站，預計2024年3月完工，桃園、內壢及中壢車站2029年完工，其餘5個通勤車站則於2030年啟用。

桃園市長鄭文燦今陪同交通部長王國材出席中壢臨時前站新建工程動土祈福典禮，鄭表示，中壢車站每日進出站運量可達5萬5000人次，是重要的交通節點，為了鐵路地下化與機場捷運工程推動順利，並確保施工期間減輕營運及旅客干擾，交通部鐵道局辦理中壢臨時前站新建工程，工程預計在2024年3月完工。

交通部鐵道局表示，中壢車站臨時後站及跨站天橋也已於2020年1完工啟用，增設臨時月台工程預計2023年6月完工，鐵路將切換到臨時月台營運，機場捷運延伸及鐵路地下化工程均按期程。

鐵道局指出，中壢臨時站A棟為進站售票大廳，B棟為出站大廳，並且規劃車站內商店空間；另本基地原為臺鐵局標租的機車停車場，為滿足原有停車需求，規劃於A棟地下室設置143席機車停車位，另於靠美樂路側設置45席平面機車停車位。

王國材說，中壢車站現在位置為永久站地下化之處，另外機捷A23站也會經過未來會地方共構，關鍵工程讓桃園不再受鐵路阻隔，縫合城市路網，工程一定會在制定的期程內如期、如質完工。

鄭文燦指出，鐵路地下化桃園、內壢及中壢站在2029年順利完工，增設的鳳鳴、中路、桃園醫院、中原及平鎮5個通勤站2030年啟用，全長17.9公里，總經費約1048億，那其中有8個高架橋、地下道及近18個平交道可消除。