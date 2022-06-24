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為竹縣衛生、消防員打氣 銅管重奏美聲快閃助疫情快閃

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣政府安排「銅好重奏團」及「揚音樂集」音樂快閃，前進消防局竹北豐田 分隊。記者王淑君／攝影
新竹縣政府安排「銅好重奏團」及「揚音樂集」音樂快閃，前進消防局竹北豐田 分隊。記者王淑君／攝影

新竹縣衛生局今早傳來激昂磅礡的銅管聲以及美妙的歌聲，以優美音樂取代繁忙的電話聲；為了體恤第一線防疫人員辛勞，新竹縣政府特別安排「銅好重奏團」及「揚音樂集」，分別至衛生局及消防局豐田、新工、二重3個防疫分隊，用音樂快閃方式關懷防疫最前線工作人員。

快閃行動由竹縣傑出演藝團隊「銅好重奏團」，以激昂磅礡的銅管聲，象徵無畏疫情的聲音，與竹北在地合唱團「揚音樂集」，接續演出鄧雨賢知名曲目「四季紅」，以及歌詞溫暖人心的「手牽手」，透過音樂療癒防疫第一線的衛生局及消防人員，平時緊張的身心靈。

新竹縣長楊文科表示，新冠肺炎疫情影響人民近3年的時間，期間防疫第一線警、消及醫護人員等，辛苦執勤外也承受極大心理壓力；繼上月28日於遠百竹北店安排竹縣首次大型音樂快閃後，這回再藉由銅管音樂演奏及優美歌聲療癒心靈，同時也提供竹縣表演藝文團隊在疫情期間有更多演出機會。

竹縣消防局長孫福佑表示，消防局豐田、新工、二重3個防疫分隊，是竹縣疫情專責救護隊，負責確診者載運工作，需常與確診者接觸，更為防疫時常無法回家，體力負荷及心理壓力皆是不可承受之重。消防隊員紛紛表示，突如其來的驚喜快閃活動，的確讓沉重的壓力感到喘息，也能激勵士氣。

竹縣文化局長李安妤表示，衛生局與消防同仁在防疫期間承受極大壓力，透過音樂快閃期盼能慰勞、舒緩心情，也讓疫情快閃。

新竹縣政府特別安排「銅好重奏團」及「揚音樂集」音樂快閃，為防疫第一線人員打氣。記者王淑君／攝影
新竹縣政府特別安排「銅好重奏團」及「揚音樂集」音樂快閃，為防疫第一線人員打氣。記者王淑君／攝影
新竹縣衛生局今早傳來激昂磅礡的銅管聲以及美妙的歌聲，以優美音樂取代繁忙的電話聲，透過音樂快閃關懷防疫最前線工作人員。記者王淑君／攝影
新竹縣衛生局今早傳來激昂磅礡的銅管聲以及美妙的歌聲，以優美音樂取代繁忙的電話聲，透過音樂快閃關懷防疫最前線工作人員。記者王淑君／攝影
消防隊員跟著音樂起舞，突如其來的驚喜快閃活動，讓第一線防疫人員沉重的壓力獲得喘息。記者王淑君／攝影
消防隊員跟著音樂起舞，突如其來的驚喜快閃活動，讓第一線防疫人員沉重的壓力獲得喘息。記者王淑君／攝影

衛生局 快閃 疫情

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