竹縣府推12條動物名健行步道 探訪秘境飽覽美景

新竹縣政府今天推出縣內12條具動物名的健行步道，包含有尖石鄉青蛙石天空步道、老鷹溪步道等，縣長楊文科今天表示，讓民眾探訪竹縣步道秘境，飽覽美景。

新竹縣政府今天辦記者會為健行登山活動宣傳，為鼓勵民眾體驗竹縣山林之美，縣府推出「森遊竹縣 皮皮獅同樂會」集章登山活動，即日起至9月底，民眾只要手機下載健行筆記APP，走步道蒐集章，可抽好禮。

楊文科接受媒體訪問表示，挑選的路線包含有尖石鄉青蛙石天空步道、老鷹溪步道、馬胎古道；五峰鄉鵝公髻山步道；橫山鄉騎龍古道；關西鎮石牛山步道；芎林鄉飛鳳山、鹿寮坑桐花步道；北埔鄉金龜岩與猴洞步道；竹北市鳳崎落日步道；湖口鄉金獅古道；峨眉鄉獅山古道。

楊文科說，每條步道行走的時間約40分鐘到1個半小時，適合全民來行走，也鼓勵民眾在暑假期間，帶著孩子到竹縣探訪步道、山林之美，也感受當地豐富人文、歷史。

交旅處提供新聞資料指出，在每條步道上均放置代表性動物圖章，參與的民眾透過健行筆記APP，順著路線蒐集圖章，完成步道挑戰後，即可抽好禮。