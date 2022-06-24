平凡家族有大愛 後龍劉清雲宗親捐贈復康巴士
苗栗縣政府上午獲後龍鄉親劉清雲家族捐贈一輛高頂復康巴士，成為縣內復康巴士車隊第38輛車，捐贈者代表劉建億強調家族成員都是社會平凡大眾，因當年祖母骨折就醫、外出搭車不便而有所感，家族及父執輩希望捐贈這輛車能幫助更多有需求的人。
縣府表示，縣內有3萬3817名身障人口，其中尤以輪椅族更仰賴復康巴士接送就醫、洽公或社會參與等，全縣原本已有37輛復康巴士，其中1輛還是全國僅5縣市擁有的復康遊覽車，車隊委由民間公司調度運用，去年服務2萬2000多車次，平均每月出勤近2000車次。
劉清雲家族捐贈復康巴士，上午由劉在台電公司服務的長子劉建億代表出席捐贈儀式，劉家以劉氏宗親名義捐車，並以劉建億的祖父母名字命名為「金嬌號」。
劉建億說，他祖母在80多歲曾不慎跌倒摔斷腳，要就醫出門上、下車都相當不便，家人深有所感，基於取自社會、用之社會的理念，父執輩們決定捐贈這輛復康巴士給苗栗，讓有需求的鄉親方便使用。
縣府表示，今天受贈的高頂復康巴士車體設計寬敞，後車廂備有輪椅升降機，方便乘坐輪椅者上下車，縣內復康巴士交通接送服務委由民間專業租賃公司調度，今年1至5月已服務1萬462人次，將資源充分運用，民眾如有需求可撥打預約專線037-374785、374885由專人服務。
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