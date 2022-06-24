桃園交通事故、酒駕數6都前矛？市府：數字下降中

桃園市長參選人賴香伶今天上午指出，桃園交通事故及酒駕全國都列前茅，市長鄭文燦回應，過去幾年努力下降事故，目前在降低當中；桃園各種交通、道路建設比較多，年輕人發生交通事故的比率也較高，市府團隊會盡全力讓數字逐年下降。

交通局說明，民眾黨上午開記者會只舉107年與109年的數據，但近4年（107至110年）桃園市因交通事故30日內死亡人數，每年平均約為256人，在各年度6都排名皆位於第4或5，比較110年與109年相較，桃園市每10萬人道路交通事故死傷人數降幅5.5％，成果為六都第1，酒駕事故死傷人數降幅為7.3%，也是6都第1，顯見桃園道安團隊的努力已讓交通事故明顯下降，也請民眾黨參選人勿斷章取義。

交通局指出，市警局也積極加強取締重大違規、酒駕和科技執法及交通宣導等方式，努力降低交通事故。統計今年1月1日至6月20日，已取締重大交通違規計19萬9430件，較去年同期取締18萬4550件，增加1萬4880件；警方每月也至少執行6次取締酒駕勤務，取締酒駕違法2000件、違規1348件。

交通部最新統計，桃園市今年1至3月發生交通事故每10萬人死傷數667人與去年同期705人比較，已減少38人；酒駕致傷人數296人與去年同期303人比較，也減少7人，因此交通事故也有持續下降的情況。

交通局表示，鑑於年輕的機車族占肇事事故較高比率，將持續推動「機車安全宣導團」進入高中及大學，針對機車新手高三及大一學生宣導安全防禦駕駛觀念；另為鼓勵「先上機車駕訓再考照」，持續推動機車駕訓進校園、加碼補助機車駕訓名額等措施，建立機車族群正確用路觀念。另外，交通局去年起開發事故碰撞分析平台，透過路口事故碰撞構圖精準分析事故態樣，進而對症下藥，擬定有效的改善策略，達到易肇事改善目標。

在酒駕防制上，桃園市持續推動酒後代駕服務，目前已協調4家計程車業者提供酒後代駕服務，並訂定酒後代駕參考費率，同時不定期於酒駕熱時、熱點安排酒駕臨檢取締，今年5至月，桃園市酒後代駕服務案件累計已達1萬1653件、取締酒駕3,006件，並進行酒後肇事案件溯源管理，針對飲酒地點、業者加強臨檢及宣導。