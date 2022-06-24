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「請友善體諒」 苗栗縣發表身心障礙者行車友善貼紙
苗栗縣政府設計全台首創的「身心障礙者行車友善貼紙」上午發表，希望以類似「新手駕車」、「Baby In Car」等貼紙的提示作用，發揮對身障者支持、友善態度，並邀客運、計程車及復康巴士等單位響應，盼營造友善溫馨社會。
縣府上午舉辦「響應友善貼紙、共創幸福價值」行車友善貼紙記者會，社會處長楊文志指出，縣內領有行動不便者停車位識別證者達1萬1465名，不少輪椅使用者及行動不便者有自行開車、親友接送或搭大眾交通工具外出的需求，為落實身障者權利公約CPRD，增進大眾對身障者的認識、支持，特別結合苗栗吉祥物「貓裏喵」圖樣及「請友善體諒」文字，首創身心障礙者行車友善貼紙。
苗栗縣脊髓損傷者協會理事長官有文指出，他平常自行開車，但路邊停靠下車時，必須花較多時間開門、取輪椅，但後方駕駛人並不知道前車是身障者駕車，有時可能會不耐按喇叭，讓他們得承受此無奈，也覺得有需要以「友善貼紙」作為提示的想法，很高興縣府高效率的推出這項措施。
縣長徐耀昌指出，身心障礙者行車友善貼紙凡設籍或居住縣內領有身障證明者都可領取，除了即日起隨身障停車證主動發放，也會在18鄉鎮市公所、縣府第二辦公大樓身障服務台、身障發展中心服務台、南區輔具資源中心（通霄平元里活動中心）發放，透過貼紙提醒鄉親，車內乘坐行動不便者，在他們上、下車時發揮友善 、體諒美德，讓苗栗成為更溫援的山城。
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