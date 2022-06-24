「請友善體諒」 苗栗縣發表身心障礙者行車友善貼紙

苗栗縣政府設計全台首創的「身心障礙者行車友善貼紙」上午發表，希望以類似「新手駕車」、「Baby In Car」等貼紙的提示作用，發揮對身障者支持、友善態度，並邀客運、計程車及復康巴士等單位響應，盼營造友善溫馨社會。

縣府上午舉辦「響應友善貼紙、共創幸福價值」行車友善貼紙記者會，社會處長楊文志指出，縣內領有行動不便者停車位識別證者達1萬1465名，不少輪椅使用者及行動不便者有自行開車、親友接送或搭大眾交通工具外出的需求，為落實身障者權利公約CPRD，增進大眾對身障者的認識、支持，特別結合苗栗吉祥物「貓裏喵」圖樣及「請友善體諒」文字，首創身心障礙者行車友善貼紙。

苗栗縣脊髓損傷者協會理事長官有文指出，他平常自行開車，但路邊停靠下車時，必須花較多時間開門、取輪椅，但後方駕駛人並不知道前車是身障者駕車，有時可能會不耐按喇叭，讓他們得承受此無奈，也覺得有需要以「友善貼紙」作為提示的想法，很高興縣府高效率的推出這項措施。